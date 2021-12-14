Natale 2021 e Capodanno 2022 a Mamoiada: oggi vi parliamo degli eventi di Natale in programma a Mamoiada, il paese dei Mamuthones, dal 18 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022, tra mercatini di Natale, intrattenimento per adulti e bambini, eventi culturali e sportivi, e soprattutto le Tappas de Nadale con le attese degustazioni di prodotti tipici (ricordo che quest’anno Mamoiada non ha partecipato ad Autunno in Barbagia).

Nel primo weekend dell’evento spiccano proprio le tappas de Nadale, assieme all’inaugurazione dei mercatini di Natale. Entrambi gli eventi saranno presenti ogni giorno dal 18 al 23 dicembre 2021 in piazza Nostra Signora di Loreto.

In più, ogni pomeriggio tanti eventi a tema, con intrattenimento e animazione per bambini, concerti, serate musicali, apericene e spettacoli teatrali. Da segnalare la sfilata dei piccoli Mamuthones e Issohadores (19 dicembre 2021) e il “Christmas Village” con la presenza di Babbo Natale in persona e gli amici elfi, più zucchero filato, pop corn, animazione e giochi gonfiabili (lunedì, 20 dicembre 2021).

Giovedì spazio alla solidarietà (23 dicembre 2021), mentre venerdì Babbo Natale porterà i regali (24 dicembre 2021).

Eventi Natale Mamoiada, programma 2021:

ATTENZIONE: il calendario degli eventi e delle aperture potrebbe subire modifiche o rinvii a causa del così detto “Decreto Natale“, consultate la pagina ufficiale del comune di Mamoiada per eventuali novità o cambiamenti al programma.

AGGIORNAMENTO – comunicato ufficiale del Comune di Mamoiada: in seguito alle nuove disposizioni del decreto ministeriale, gli eventi di Capodanno e dell’Epifania sono stati annullati.

Capodanno 2022 a Mamoiada:

Venerdì, 31 dicembre 2021:

Da segnalare il Capodanno 2022 a Mamoiada la sera del 31 dicembre 2021, con il concerto delle “Dress in Black“, la cover band degli AC/DC tutta al femminile, che hanno portato in alto il nome della Sardegna a “Italia’s got talent”. questo il programma della serata:

ore 22,30 – Concerto delle Dress in Black

ore 00,00 – Brindisi di fine anno in piazza , offerto dalla ditta Antonio Galante

, offerto dalla ditta Antonio Galante ore 00,30 – Intrattenimento musicale con Dj Cardozo

