Street Food Turritano a Porto Torres: si svolgerà durante il prossimo weekend, il 16, 17 e 18 dicembre 2022 , presso il parco di San Gavino, la seconda edizione dello “Street food Turritano” a Porto Torres. Sarà un’occasione in più per festeggiare il Natale e degustare nel contempo l’ottimo street food made in Sardinia e non solo. Il tutto a suon di musica.

L’ingresso è gratuito, si pagano solo le consumazioni, a vostra disposizione troverete pietanze come il pesce fritto, la porchetta, gli arrosticini, le polpette di pecora e purpuzza, le patatine fritte, la pizza, le seadas e il torrone, ma anche crepes, zucchero filato, popcorn e specialità siciliane.

Ci saranno anche animazione e giochi per i più piccoli, a partire dall’immancabile casa di Babbo Natale, in più la giostra, i gonfiabili, la pesca dei cigni, il tiro a segno.

Programma Street Food Turritano:

Venerdì, 16 dicembre 2022:

dalle ore 10:00 alle 23:59 – Inaugurazione della manifestazione

ore 12:00 – Musica con Alvin & Saverix Acoustic duo

Sabato, 17 dicembre 2022:

alle ore 10:00 alle 23:59 – Inizio seconda giornata della manifestazione

della manifestazione ore 16:00 – Djset con Omar dj

Domenica, 18 dicembre 2022:

dalle 10:00 alle 23:59 – Inizio terza e ultima giornata della manifestazione

della manifestazione ore 17:00 – Show musicale Ride Gorilla, di e con Luca Martelli

Per maggiori info e aggiornamenti:

L’evento è organizzato da Sardinia Happy Events in collaborazione con il Comune di Porto Torres e ad essi vi rimandiamo per maggiori per maggiori info.

Come arrivare al Parco di San Gavino a Porto Torres:

