Jacopo Cullin, 2 nuove repliche a Cagliari: dopo il clamoroso sold out del nuovo spettacolo “È inutile a dire!” dell’attore e regista Jacopo Cullin, con i biglietti terminati in mezz’ora, arrivano adesso due nuove date per il pubblico cagliaritano: mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio 2022.

Ricordiamo che il nuovo spettacolo di Jacopo Cullin andrà in scena all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari dal 20 al 23 dicembre 2021, al Teatro Verdi di Sassari il 27 dicembre 2021 e al Teatro Eliseo di Nuoro il 3 gennaio 2022, quindi di nuovo a Cagliari il 5 e 6 gennaio 2022. Così spiega lo stesso attore:

Siamo stati sommersi da tantissime richieste e per questo motivo abbiamo deciso di mettere in scena altre due repliche a Cagliari il 5 e 6 gennaio 2022. Siamo carichissimi e non vediamo l’ora di ricambiare questa ondata d’affetto incredibile! Jacopo Cullin

E’ inutile a dire!

“È inutile a dire!” è uno spettacolo scritto direttamente da Jacopo, che dimostra ancora una volta la consueta sensibilità, muovendosi sul delicato confine tra ironia e comicità, pur dando spazio alla riflessione su alcune tra le principali tematiche che caratterizzano il nostro tempo: società liquida, fragilità delle relazioni e la costante crisi esistenziale che pervade l’essere umano. In scena Cullin interpreta tre dei suoi storici personaggi: Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi ‘e Proccu. Saranno loro a farci sorridere e allo stesso tempo riflettere sulle paure e nevrosi del nostro tempo.

Come acquistare il biglietto:

I biglietti saranno in vendita a 27,5 euro più prevendita dalla giornata di lunedì 13 dicembre 2021 a partire dalle ore 10,00 attraverso il circuito Boxoffice Sardegna e il sito ufficiale dell’artista. Entrambi i link sono utili anche per avere maggiori info e aggiornamenti.

Super Green Pass:

Per poter accedere a tutti gli spettacoli sarà obbligatoria l’esibizione del super green pass (certificato verde rafforzato che spetta ai vaccinati e ai guariti dal Covid-19).

