Eventi del 10, 11 e 12 dicembre 2021 in Sardegna: come ogni venerdì andiamo oggi a scoprire quali sono i principali eventi del fine settimana ormai imminente nella nostra Isola. Diciamo subito che entrano nel vivo gli eventi e mercatini di Natale in Sardegna, che ormai si contano a decine, per la gioia di adulti e, soprattutto, bambini. E allora vediamo quali sono gli eventi e sagre da non perdere nel fine settimana del 10, 11 e 12 dicembre 2021 in Sardegna.

Vi ricordiamo anche che continuano le grandi kermesse itineranti del periodo, come Autunno in Barbagia che fa tappa a Fonni, Saboris Antigus si ferma a Suelli, Autunno in Anglona che torna a Valledoria per l’inaugurazione dei mercatini e della casa di Babbo Natale. E poi grandi e apprezzati ritorni, come Ajò a Ippuntare a Usini, Notte de Chelu a Berchidda, Le notti di Santa Lucia a Nurachi e tanti altri appuntamenti ancora!

Da sabato il meteo migliora ma potrebbe ancora nevicare sul Gennargentu, controllate le previsioni del tempo perché, a seconda di dove andate, meglio avere le catene a bordo o pneumatici da neve.

Tutti gli eventi in Sardegna :

— LINK PROVATI E VERIFICATI (contattami subito se noti un errore) —

Eventi nel Nord Sardegna (tutta la Provincia di Sassari e la Gallura);

(tutta la Provincia di Sassari e la Gallura); Eventi nel Centro Sardegna (Province di Nuoro, Ogliastra, Oristano);

(Province di Nuoro, Ogliastra, Oristano); Eventi nel Sud Sardegna (Cagliari e Sud Sardegna dal Medio Campidano al Sulcis)

Vi ricordiamo anche che in caso di refusi o segnalazioni di nuovi eventi potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

IMPORTANTE: consigliamo anche di visitare sempre i link fonte prima di partire, per verificare eventuali aggiornamenti dei quali noi potremmo non essere venuti a conoscenza. sono inoltre possibili ancora piogge, specie per la giornata di domenica.

Eventi del weekend diffusi in tutta la Sardegna:

Tutta la Sardegna – Eventi e mercatini di Natale in Sardegna – in corso, fino al 6 gennaio 2022: