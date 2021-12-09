Dalla Spiga alla Tavola e Panad’Arte ad Assemini: continuano senza sosta gli appuntamenti dedicati ai bongustai e agli amanti dei prodotti tipici della Sardegna. Nel prossimo weekend l’appuntamento è ad Assemini, importante cittadina alle porte di Cagliari, dove sarà protagonista “Sa Panada“, vera e propria eccellenza locale. La manifestazione si compone di due eventi: “Dalla Spiga alla Tavola” l’ 11 ottobre 2024 (venerdì) e “Panad’Arte” il 13 ottobre 2024 (domenica).

Una vera e propria “Sagra della Panada” (la “Sagra della panada” vera e propria è tornata lo scorso giugno, dopo essere mancata dal calendario degli eventi asseminesi da diversi anni), con numerose degustazioni, che ha lo scopo di riproporre le tradizioni asseminesi si agroalimentari – la lavorazione della farina e le sue variegate modalità di utilizzo (pane, pasta fresca e via dicendo), inclusa la preparazione della Panada – sia artigianali.

In programma ci sono laboratori e dimostrazioni del pane, pasta, ceramiche, musica e balli, degustazioni. Per tutti giorni della manifestazione, inoltre, si potrà visitare la Casa Museo Atzeni, in via Carmine 146.

Vediamo subito il programma completo dei due eventi che si svolgeranno in piazza San’Andrea (vicino all’omonima chiesetta che si trova nella piazza accanto al primo semaforo di Assemini sulla SS130 venendo da Cagliari).

Programma Dalla Spiga alla Tavola:

Venerdì, 11 ottobre 2024:

Durante la mattinata sarà presente il ceramista Maurizio Nioi, che coinvolgerà i bambini nella lavorazione della ceramica. E poi l’animazione a cura di “C’era una volta il sogno” e il luna park gratuito per i bambini.

dalle ore 08:00 alle 13:00 – Piazza Sant’Andrea: Laboratorio della pasta per i bambini delle elementari, e dell’ ultimo della scuola materna, che si cimenteranno nella preparazione dei malloreadus Laboratorio della pasta per i bambini : le classi 4ª e 5ª si cimenteranno nella preparazione de “sa panada”. Le varie classi di Assemini si alterneranno durante la mattinata, a gruppi di 100 bambini per volta. A ognuno di loro sarà consegnato un attestato di partecipazione.

ore 09:00 – Piazza Sant’Andrea – Cottura del pane nel forno a legna

ore 20:30 – Piazza Sant’Andrea – Serata di Balli di gruppo con Roberto Pozzato e i Maestri Mariano della scuola Vivir Danzando SSD, e Martin dell’ Asd Martin’s Latin Club.

Programma Panad’Arte:

Domenica, 13 ottobre 2024:

ore 10:00 – Piazza Sant’Andrea – Laboratorio e dimostrazione della preparazione della Panada

ore 12:00 – Piazza Sant’Andrea – Cottura delle panade nel forno a legna

ore 13:00 – Piazza Sant’Andrea – Degustazione panada di agnello e anguille (è richiesto un contributo)

(è richiesto un contributo) ore 16:00 – Piazza Sant’Andrea – Dimostrazione pratica dei ceramisti

ore 19:00 – Piazza Sant’Andrea – Degustazione della panada di agnello e anguille (è richiesto un contributo)

(è richiesto un contributo) ore 20:30 – Piazza Sant’Andrea – Spettacolo musicale con il gruppo Arkéos

Si possono anche acquistare e prenotare anche panade da asporto di anguille e d’agnello.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli, info sui prezzi della degustazione ed eventuali cambiamenti al programma, vi consigliamo di consultare la pagina Facebook dell'associazione Sant'Andrea di Assemini oppure di provare i seguenti contatti:

email: associaziones.andrea@tiscali.it

telefono 347 049 5470 – 348 800 4298.

Dove si trova e come arrivare in piazza Sant’Andrea:

