Weekend 26, 27 e 28 novembre 2021 in Sardegna: ancora un caloroso buon weekend a tutti voi, andiamo subito a vedere quali sono gli gli eventi e le sagre da non perdere nel fine settimana del 26, 27 e 28 novembre 2021 in Sardegna.

Diciamo subito che riprende alla grande la manifestazione Autunno in Barbagia, con una doppia tappa di grande interesse, a Ollolai e Nuoro. Continua anche la kermesse itinerante di Saboris Antigus che domenica fa tappa a Nurri. Si rinnova anche l’appuntamento con Monumenti Aperti che si svolgerà in 4 località della Sardegna di grande intesse: Porto Torres, Monastir, Serrenti e soprattutto Cuglieri, il borgo del Montiferru che sta provando a ripartire dopo il devastante incendio della scorsa estate.

Attenzione, seguite le previsioni meteo, perché domenica potrebbe nevicare (più probabilmente lunedì), specie sui monti del Gennargentu, perciò copritevi bene. Se dovesse essere confermata la neve, consigliamo di avere le catene a bordo se passate da Campeda o andate nei borghi dell’interno.

AGGIORNAMENTO – Allerta Meteo Gialla: il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha diramato l’allerta dalle 14 di oggi alle 12 di domani, sabato 27 novembre 2021. Codice giallo per rischio idrogeologico sull’area di allerta iglesiente; codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di allerta Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

AGGIORNAMENTO ANAS: L’ANAS ha comunicato le strade nelle quali è più elevato il rischio di neve e ghiaccio: la 389 di Buddusò e del Correboi; la 389 Var e Dir/B che unisce Fonni al lago di Gusana; la 198 di Seui e Lanusei; il tratto della statale 131 Carlo Felice dal km 137,900 al 179,500, nelle provincie di Nuoro e Sassari. Consigliati pneumatici termici o catene a bordo.

E allora vediamo tutti i dettagli e tutti gli eventi da non perdere nel weekend sardo, nelle 3 pagine dedicate rispettivamente al nord, al centro e al sud Sardegna. Vi ricordiamo anche che in caso di refusi o segnalazioni di nuovi eventi potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

IMPORTANTE: consigliamo anche di visitare sempre i link fonte prima di partire, per verificare eventuali aggiornamenti dei quali noi potremmo non essere venuti a conoscenza. sono inoltre possibili ancora piogge, specie per la giornata di domenica.

