Capodanno Alghero 2022, ecco il programma completo: è uscito il solito mostruoso calendario di eventi natalizi che fanno di Alghero una delle capitali del Natale in Sardegna, festeggiamenti che culmineranno nel “Cap d’Any“, la festa dell’ultimo dell’anno, che torna, dopo un anno di pausa a causa del Covid, con il classico concerto della notte di San Silvestro. Sì, il grande concerto per dare il benvenuto al 2022 torna e avrà come protagonista Giusy Ferreri.

Ma non solo, tanti gli eventi pensati per un pubblico giovane che voglia stare qualche giorno ad Alghero, divertendosi tra feste della birra, balli e concerti.

E allora si passa dalla Birralguer Winter Edition (evento CANCELLATO), ai concerti di Joe Bastianich & La Terza Classe (28 dicembre 2021) , Gué e Andrea Berté (29 dicembre 2021), Madame e Leon Faun (30 dicembre 2021), Giusy Ferreri (31 dicembre 2021) , Swingin’ Xmas e lo spettacolo di Benito Urgu (entrambi il 1 gennaio 2022).

ATTENZIONE: il calendario potrebbe subire modifiche o rinvii a causa del così detto “Decreto Natale“, consultate le pagine ufficiali elencate nel paragrafo “Per maggiori info e aggiornamenti” per eventuali novità o cambiamenti al programma.

Questo di Alghero è il primo programma del Capodanno 2022 in Sardegna ad essere stato annunciato.

Programma Eventi Alghero dal 27 al 30 dicembre 2021:

ATTENZIONE: Vietati eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto. E Alghero rinuncia agli appuntamenti in programma nella Banchina Dogana il 29-30-31 dicembre, come spiegato dal sindaco Mario Conoci.

Lunedì, 27 dicembre 2021:

ore 16,30 – MŪSA – Museo Archeologico della Città – ZooTombola , attività per bambini 4/7 anni, a cura di Giochedù di Eleonora Cattogno. Prenotazioni al n. 340 7047875

, attività per bambini 4/7 anni, a cura di Giochedù di Eleonora Cattogno. Prenotazioni al n. 340 7047875 ore 17,00 – Sala Conferenza Lo Quarter – Mamatita Festival: “Il Rapimento di Babbo Natale” , spettacolo per voce e sabbia di e con Vito Furio e Daniela Simula, a cura di SpazioT.

, per voce e sabbia di e con Vito Furio e Daniela Simula, a cura di SpazioT. dalle ore 19,00 – Ex mercato ortofrutticolo – Birralguer Winter Edition: street food e mercato delle birre artigianali, a cura dell’Associazione Culturale Beach Group Alguer – ANNULLATO

Martedì, 28 dicembre 2021:

dalle ore 11,00 alle ore 12,00 – Largo San Francesco – Mamatita Festival Steli : performance e installazione urbana interattiva A cura di SpazioT in collaborazione con Stalker Teatro (TO). Intervento urbano dal forte impatto visivo che si rivolge a un pubblico eterogeneo, curioso e dinamico.

: performance e installazione urbana interattiva A cura di SpazioT in collaborazione con Stalker Teatro (TO). Intervento urbano dal forte impatto visivo che si rivolge a un pubblico eterogeneo, curioso e dinamico. dalle ore 15,00 alle ore 17,00 – Largo San Francesco – Mamatita Festival Steli : performance e installazione urbana interattiva, a cura di SpazioT in collaborazione con Stalker Teatro (TO). Un spettacolo dal vivo visionario, un ponte tra arte visiva e performing art, partecipato, adatto a tutt*. Un labirinto scenografico che diventa un’occasione ludica originale e inedita.

performance e installazione urbana interattiva, a cura di SpazioT in collaborazione con Stalker Teatro (TO). Un visionario, un ponte tra arte visiva e performing art, partecipato, adatto a tutt*. Un labirinto scenografico che diventa un’occasione ludica originale e inedita. ore 19,30 – Cattedrale di Santa Maria – Antico & Barocco, concerto di Mauro Uselli flauto solo , a cura del M° Mauro Uselli

, a cura del M° Mauro Uselli dalle ore 19:00 – Ex mercato ortofrutticolo – Birralguer Winter Edition : street food e mercato delle birre artigianali, a cura dell’Associazione Culturale Beach Group Alguer – ANNULLATO

– ore 20,30 -Teatro Civico – JB & La Terza Classe, concerto di e con Joe Bastianich

Mercoledì, 29 dicembre 2021:

ore 8,30 – Chiesetta di Sant’Agostino (Pietraia) – Risvegli Musicali “I Reticoli dell’Anima” , ospite la poetessa Maria Teresa Tedde, a cura del M° Mauro Uselli

, ospite la poetessa Maria Teresa Tedde, a cura del M° Mauro Uselli ore 16,30 MŪSA – Museo Archeologico della Città – StoriTombola Algherese , attività per bambini 8/12 anni, a cura di Giochedù di Eleonora Cattogno. Prenotazioni al n. 340 7047875.

, attività per bambini 8/12 anni, a cura di Giochedù di Eleonora Cattogno. Prenotazioni al n. 340 7047875. ore 20,30 – Cattedrale di Santa Maria – Concerto sotto l’Albero , concerto di musica corale, a cura dell’Associazione Akademia Cantus et Fidis Coro Matilde Salvador

, di musica corale, a cura dell’Associazione Akademia Cantus et Fidis Coro Matilde Salvador ore 21,30 – Porto di Alghero , Banchina Dogana – Gué, in apertura Andrea Bertè

Giovedì, 30 dicembre 2021:

ore 22,00 – Porto di Alghero , Banchina Dogana – Madame, concerto in apertura Leon Faun

Programma Capodanno Alghero 2022:

Venerdì, 31 dicembre 2021:

ore 22,30 – P orto di Alghero , Banchina Dogana – Ruggero de i timidi , apertura pre- concerto Giusy Ferreri . Ruggero de I Timidi è il cantante da night che mancava in questi anni, un cocktail perfetto che mescola modernità e vintage.

ore 00,15 – Porto di Alghero , Banchina Dogana – Giusy Ferreri in concerto

Eventi del primo week del 2022 ad Alghero:

Sabato, 1 gennaio 2022:

ore 12,00 – Teatro Civico – Swingin’ Xmas : concerto a cura dell’Associazione Culturale Piccola Orchestra D’archi in collaborazione con l’Ente Musicale Culturale A. Vivaldi e l’Associazione Culturale Joyful Soul A cura di Bayou Club Events. Ingresso Libero. Prenotazioni fino a disponibilità dei posti: per info 349 8024059 o presso la Torre San Giovanni dal 3 dicembre, il venerdì e sabato, dalle ore 16.30 alle ore 20

: a cura dell’Associazione Culturale Piccola Orchestra D’archi in collaborazione con l’Ente Musicale Culturale A. Vivaldi e l’Associazione Culturale Joyful Soul A cura di Bayou Club Events. Ingresso Libero. Prenotazioni fino a disponibilità dei posti: per info 349 8024059 o presso la Torre San Giovanni dal 3 dicembre, il venerdì e sabato, dalle ore 16.30 alle ore 20 ore 18,30 – Porto di Alghero , Banchina Dogana – Benito Urgu: spettacolo Il successo che gli conferì la notorietà assoluta è il singolo 45 giri Sexy Fonni del 1977, parodia del celeberrimo Je t’aime… moi non plus di Serge Gainsbourg e Jane Birkin.

Domenica, 2 gennaio 2022:

ore 11,30 – Chiesa S.S. Nome di Gesù – Cants de Llum, Cants de Nadal , a cura dell’Associazione Canora Nova Alguer

, a cura dell’Associazione Canora Nova Alguer ore 20,30 – Teatro Civico – Il mansplaining spiegato a mia figlia: replica spettacolo di e con Valerio Lundini, acclamato dalla critica e dagli addetti ai lavori, dopo il successo di “Una Pezza di Lundini” e il tutto esaurito nelle 24 tappe del tour estivo, a grande richiesta Valerio Lundini arriva per la prima volta nei bei teatri italiani con il “Il mansplaining spiegato a mia figlia“.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Potete scaricare qui (in formato PDF) –> il programma completo del Cap d’Any all’ Alguer, dall’ 8 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022.

Vi consigliamo altrimenti di visitare la pagina Facebook o il sito web dell’ufficio turistico di Alghero.

