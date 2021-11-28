Capodanno Alghero 2022: Hotel e B&B più economici dove dormire!
Capodanno Alghero 2022, Hotel e B&B più economici dove dormire: anche quest’anno per il Capodanno, Alghero ha fatto le cose in grande, tornano infatti in grande stile gli eventi per la notte di San Silvestro e non solo. Per il Capodanno 2022 ad Alghero è stata infatti pensata una settimana di eventi e concerti da non perdere, che culmineranno nel concerto di Giusy Ferreri dopo la mezzanotte del 31 dicembre 2021, l’ultimo dell’anno, per salutare alla grande il 2022.
Il modo migliore per godersi il Capodanno ad Alghero è però quello di dormire nella città catalana, evitando così terribili levatacce e i pericoli del guidare assonnati al ritorno. Insomma, potendo meglio farsi una mini vacanza all’insegna del relax e del divertimento. Imperdibile una passeggiata tra le luminarie e le installazioni natalizie di Alghero, che in questo periodo dell’anno diventa ancora più affascinante.
Di seguito trovate le camere a miglior prezzo ancora disponibili ad Alghero per la sola notte di Capodanno, 31 dicembre 2021, sul noto portare Booking.com.
Capodanno 2021 ad Alghero, B&B e camere a prezzo più basso:
- Camera Ampia, 61 euro 1,2km dal centro
- I Doni Del Mandorlo, 67 euro 7,5km dal centro
- D&V Casa-Sea, 72 euro 7km dal centro
- Tidu’s home B&B, 91 euro 1,3km dal centro
- Camera Rosaria ad Alghero, 91 euro 1,2km dal centro
- Sant Miquel, 96 euro 1,5km dal centro
- Casa di Agnese, 96 euro 3,3hm dal centro
- Casa Giglio, 96 euro 400metri dal centro
- Magralù 2 B&B, 98 euro 1,3km dal centro
- Khorakhanè, 105 euro 700 metri dal centro
Ricordo che le tariffe potrebbero cambiare sia al terminare delle offerte attualmente in corso, sia al terminare delle camere a miglior prezzo.
Se volete spendere di meno, potete rivolgervi alle frazioni e ai centri vicini:
- B&B, hotel, appartamenti e camere per Capodanno a Fertilia
- B&B, hotel, appartamenti, agriturismo e camere per Capodanno a Olmedo
Capodanno 2021 ad Alghero, hotel da non perdere:
- Hotel Fertilia (3 stelle), 97 euro, a 7,6 km dal centro
- Il Sogno di Alghero, 126 euro 2,7 km dal centro
- Hotel Riviera (4 stelle), 164 euro a 1,8km dal centro
- Hotel Soleado (4 stelle), 168 euro a 1,5km dal centro
- Alma di Alghero Hotel (4 stelle), 333 euro a 1,6km dal centro
