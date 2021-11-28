Capodanno Alghero 2022, Hotel e B&B più economici dove dormire: anche quest’anno per il Capodanno, Alghero ha fatto le cose in grande, tornano infatti in grande stile gli eventi per la notte di San Silvestro e non solo. Per il Capodanno 2022 ad Alghero è stata infatti pensata una settimana di eventi e concerti da non perdere, che culmineranno nel concerto di Giusy Ferreri dopo la mezzanotte del 31 dicembre 2021, l’ultimo dell’anno, per salutare alla grande il 2022.

Il modo migliore per godersi il Capodanno ad Alghero è però quello di dormire nella città catalana, evitando così terribili levatacce e i pericoli del guidare assonnati al ritorno. Insomma, potendo meglio farsi una mini vacanza all’insegna del relax e del divertimento. Imperdibile una passeggiata tra le luminarie e le installazioni natalizie di Alghero, che in questo periodo dell’anno diventa ancora più affascinante.

Di seguito trovate le camere a miglior prezzo ancora disponibili ad Alghero per la sola notte di Capodanno, 31 dicembre 2021, sul noto portare Booking.com.

Capodanno 2021 ad Alghero, B&B e camere a prezzo più basso:

Ricordo che le tariffe potrebbero cambiare sia al terminare delle offerte attualmente in corso, sia al terminare delle camere a miglior prezzo.

Se volete spendere di meno, potete rivolgervi alle frazioni e ai centri vicini:

Capodanno 2021 ad Alghero, hotel da non perdere:

