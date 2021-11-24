Guida Michelin 2022, aumentano i ristoranti stellati in Sardegna, adesso sono 5: una volta era S’Apposentu di Casa Puddu, a lungo unico ristorante stellato della Sardegna, poi purtroppo chiuso. Quindi sono arrivati Dal Corsaro a Cagliari e Confusion a Porto Cervo. Adesso, con la “Guida Michelin 2022“, arriva il boom della ristorazione stellata nella nostra isola, con ben 3 nuovi ristoranti in Sardegna che conquistano l’ambita stella Michelin.

Sì, perché tra i 34 nuovi ristoranti stellati in tutta Italia infatti, ben 3 sono in Sardegna: Fradis Minoris a Pula, Somu ad Arzachena e Gusto by Sadler a San Teodoro.

Ristoranti stellati in Sardegna:

Nessun ristorante della Sardegna ha mai ottenuto le 2 o le 3 stelle Michelin, in compenso, i locali che seguono hanno raggiunto una stella. Tre sono in Gallura e due nel sud Sardegna (esplora i link per conoscere il tipo di menù e il range di prezzo di ogni ristorante):

Arzachena – Somu in piazza Due Vele a Baia Sardinia (nuova stella),

in piazza Due Vele a (nuova stella), Arzachena – ConFusion in via Aga Khan 1, sulla Promenade du Port di Porto Cervo (terzo anno di fila),

in via Aga Khan 1, sulla Promenade du Port di (terzo anno di fila), Cagliari – Dal Corsaro in viale Regina Margherita 28, a Cagliari (sesto anno consecutivo),

in viale Regina Margherita 28, a Cagliari (sesto anno consecutivo), Pula – Fradis Minoris presso la laguna di Nora a Pula (nuova stella),

presso la laguna di Nora a Pula (nuova stella), San Teodoro – Gusto by Sadler in via Tavolara, località Lu Fraili di Sotto a San Teodoro (nuova stella).

E’ una ristorazione che in Sardegna fa passi da gigante, nonostante le difficoltà della pandemia, come confermato anche dall’atra guida di Michelin, la “Bib Gourmand“, dedicata ai locali dove si mangia meglio, ma a un prezzo ragionevole, sotto i 35 euro. Sono infatti 3 i ristoranti sardi a entrare nella guida BIB Gourmand Michelin Italia 2022.

Le reazioni:

Ecco le reazioni sui profili Facebook dei nuovi ristoranti stellati della Sardegna:

Il più bel regalo per i 10 anni del ristorante Fradis Minoris: la Stella Rossa Michelin e la Stella Verde. Due Stelle importanti che premiano gli anni di impegno nei quali la nostra visione ha preso forma e la professionalità dello chef Francesco Stara e della sua brigata. Grazie a Claudio Melis che ci ha supportato in questi ultimi anni e grazie a tutti i nostri clienti, amici e fornitori che hanno creduto nel nostro impegno per una cucina sostenibile. Fradis Minoris

SOMU è 1 STELLA MICHELIN: Abbiamo lavorato duramente in questi anni. Abbiamo fatto sacrifici. Abbiamo messo tutti noi stessi nel raccontarvi la nostra casa, la Sardegna.

Ricevere la prima stella dalla Michelin Guide non solo ci riempie di orgoglio, ma ci fa capire anche che la strada intrapresa è quella giusta.

Grazie. SOMU Ristorante

GUSTO BY SADLER ⭐

Baglioni Resort Sardinia

Grazie ai giovani chef 👨‍🍳

Giorgio Pignagnoli

Gennaro Balice Claudio Sadler

La Guida Michelin 2022 e tutti i ristoranti stellati in Italia:

