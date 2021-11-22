Bib Gourmand 2022 di Michelin: 3 ristoranti sardi tra i migliori in Italia per rapporto qualità prezzo!
Bib Gourmand 2022 di Michelin, 3 nuovi ristoranti in Sardegna: continua a crescere la qualità dell’offerta della ristorazione in Sardegna, come attestato da tutte le maggiori guide del settore. Oggi, ad esempio, vi parliamo della guida “Bib Gourmand di Michelin 2022“, che presenta i migliori ristoranti italiani per il rapporto qualità prezzo, dove cioè il costo del menù completo è ragionevole e non supera i 35 euro a persona.
Dove si mangia meglio in Sardegna, a meno di 35 euro:
I ristoranti Bib Gourmand in Italia sono 255, ma tra i 20 nuovi “Bib Gourmand del 2022“, ben 3 sono in Sardegna:
- Josto di Cagliari,
- Hub di Macomer
- Coxinendi di Sanluri.
Una novità importante, specie in un momento nel quale i ristoranti hanno dovuto fronteggiare la straordinaria sfida del Covid, da chiusure e restrizioni varie.
La presentazione della Guida Michelin Italia 2022, che giunge alla sua 67esima edizione, è intanto preista per domani, 23 novembre 2021.
