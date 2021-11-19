Weekend 19, 20 e 21 novembre 2021 in Sardegna: buongiorno e buon weekend a tutti, andiamo subito a scoprire gli eventi e la sagre da non perdere nel fine settimana del 19, 20 e 21 novembre 2021 in Sardegna. Un weekend nel quale fa pausa forse l’evento stagionale più atteso, quello con Autunno in Barbagia.

In compenso continuano gli altri eventi itineranti del periodo, come Saboris Antigus che fa tappa a Serri con programma molto bello, Autunno in Romangia e Anglona che fa tappa a Valledoria per la “Festa di Cristo Re” e Monumenti Aperti in 5 località della Sardegna, in ordine alfabetico: Neoneli, Ploaghe, Pula, Quartu Sant’Elena e San Gavino Monreale.

A Neoneli, per l’occasione, hanno fatto le cose in grande con una nuova edizione di Wine, Fregula e Cassola. Da non perdere, sempre in provincia di Oristano, anche l’appuntamento con la prima edizione del Le officine del gusto a Marrubiu. Ma non è finita qui, a Oristano città, nella centralissima piazza Eleonora, arrivano infatti i maestri cioccolatieri di Chocomoments per la Festa del cioccolato.

Si svolgerà invece senza il consueto banchetto a base di prodotti locali l’attesa mostra micologica di San Sperate, mentre nel nord Sardegna da segnalare la castagnata di Usini, Monti e Scano Montiferro.

Ricordo anche, a chi si vorrà muovere, che questa è la settimana del baratto nei B&B aderenti, si potrà quindi soggiornare gratis, o meglio offrendo un bene o servizio concordato al momento della prenotazione.

Tutti gli eventi del weekend in Sardegna:

E allora vediamo subito tutti i dettagli e tutti gli eventi da non perdere nel weekend del 19, 20 e 21 novembre 2021 in Sardegna, nelle 3 pagine dedicate rispettivamente al nord, al centro e al sud Sardegna. Vi ricordiamo anche che in caso di refusi o segnalazioni di nuovi eventi potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

Tutti gli eventi in Sardegna :

— LINK PROVATI E VERIFICATI (contattami subito se noti un errore) —

IMPORTANTE: consigliamo anche di visitare sempre i link fonte prima di partire, per verificare eventuali aggiornamenti dei quali noi potremmo non essere venuti a conoscenza. sono inoltre possibili ancora piogge, specie per la giornata di domenica.

Eventi del weekend diffusi in tutta la Sardegna:

Neoneli, Ploaghe, Pula, Quartu Sant’Elena e San Gavino Monreale – Monumenti Aperti – 20 e 21 novembre 2021:

Tanti B&B della Sardegna – Settimana del Baratto nei B&B 2021 – dal 15 al 21 novembre 2021: