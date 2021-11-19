Autunno in Anglona 2021 a Valledoria, date e programma: si svolgerà a Valledoria in due weekend, il 20 e 21 novembre 2021 e l’ 11 e 12 dicembre 2021, l’ultimo appuntamento con la manifestazione itinerante “Autunno in Romangia e in Anglona“, nata per promuovere turisticamente le tradizioni culturali e religiose del nord Sardegna durante la bassa stagione.

La prima tappa – a novembre – di Valledoria coincide con la tradizionale “Festa di Cristo Re“, il Patrono del paese. La seconda – a dicembre – con l’inaugurazione del villaggio di Babbo Natale e dei mercatini di Natale.

Ricordo che Valledoria è famosa per le sue lunghe spiagge sabbiose: la spiaggia di San Pietro a Mare, la spiaggia della Ciaccia, il Porticciolo. Mentre tra i monumenti del borgo abbiamo piacere di ricordare la Chiesa della Nostra Signora di Fatima e la chiesa di San Pietro a Mare.

Programma Festa del Cristo Re a Valledoria:

Sabato, 20 novembre 2021:

ore 18,00 – Santa Messa animata dal Coro Polifonico Lorenzo Perosi d i Olbia, diretto dalla Maestra Maria Grazia Garau.

i Olbia, diretto dalla Maestra Maria Grazia Garau. al termine – Cena nei punti affiliati a base di prodotti locali

Domenica, 21 novembre 2021:

ore 8,30 – Parrocchia del Rosario – Celebrazione della Santa Messa animata dal coro della Parrocchia.

animata dal coro della Parrocchia. a seguire – Processione nelle vie del Paese con la storica statua del Patrono accompagnata dalla Banda Musicale Michele Columbano di Calangianus.

con la storica statua del Patrono accompagnata dalla Banda Musicale Michele Columbano di Calangianus. a seguire – Pranzo nei punti affiliati a base di primizie locali.

a base di primizie locali. dalle ore 15,00 – Piazzale della chiesa – Animazione per bambini

ore 17,00 – Adorazione Eucaristica

a seguire – Vespri e Santa Messa .

. a seguire – Cena nei punti affiliati a base di primizie locali.

Inaugurazione Mercatini di Natale:

Seconda tappa della manifestazione che si svolge a Valledoria e coincide l’avvio del villaggio di Natale, situato presso i giardini del comune, con tutti i servizi di animazione per bambini e famiglie in collaborazione con la scuola civica di musica e la Onlus AEBV.

In particolare da non perdere la casa e nell’ufficio postale di Babbo Natale, che resteranno aperti sino al 31 dicembre 2021 ogni giorno dalle ore 9.00 alle 20,00 e dove i bambini potranno incontrare Babbo Natale e spedire la letterina con la richiesta dei regali. E poi il presepe, il teatro di Natale, le bancarelle e gli stand del mercatino di Natale.

Da sottolineare come il presepe sarà lo spazio dove poter donare e offrire materiali didattici e piccoli doni per i bimbi meno fortunati oltre che poter rivedere la riproduzione della nascita del Bambino Gesù.

Sabato, 11 dicembre 2021:

ore 16,30 – Ritrovo presso la parrocchia di Cristo Re

ore 17,00 – Esibizione della banda musicale Luigi Canepa

ore 18,00 – Inaugurazione del villaggio di Natale

Domenica, 12 dicembre 2021:

dalle ore 9,00 alle 20,00 – Apertura della Casa di Babbo Natale

dalle ore 15,00 – DJ set con P.R.D.One e DJ Improvviso

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

La manifestazione è promossa dalle ACLI e dalla Camera di Commercio di Sassari con il programma Salude e Trigu, dalla Parrocchia di Valledoria e dalla Pro Loco, con il Patrocinio dell’amministrazione comunale. A tutti loro vi rimandiamo per avere maggiori dettagli e/o aggiornamenti.

Dove si trova Valledoria (mappa):

Valledoria si trova lungo costa, tra Castelsardo e Badesi, vicino alla foce del fiume Coghinas.

