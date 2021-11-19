Autunno in Anglona 2021 a Valledoria: Ecco il programma completo del 20 e 21 novembre, 11 e 12 dicembre 2021!
Autunno in Anglona 2021 a Valledoria, date e programma: si svolgerà a Valledoria in due weekend, il 20 e 21 novembre 2021 e l’ 11 e 12 dicembre 2021, l’ultimo appuntamento con la manifestazione itinerante “Autunno in Romangia e in Anglona“, nata per promuovere turisticamente le tradizioni culturali e religiose del nord Sardegna durante la bassa stagione.
La prima tappa – a novembre – di Valledoria coincide con la tradizionale “Festa di Cristo Re“, il Patrono del paese. La seconda – a dicembre – con l’inaugurazione del villaggio di Babbo Natale e dei mercatini di Natale.
Ricordo che Valledoria è famosa per le sue lunghe spiagge sabbiose: la spiaggia di San Pietro a Mare, la spiaggia della Ciaccia, il Porticciolo. Mentre tra i monumenti del borgo abbiamo piacere di ricordare la Chiesa della Nostra Signora di Fatima e la chiesa di San Pietro a Mare.
Programma Festa del Cristo Re a Valledoria:
Sabato, 20 novembre 2021:
- ore 18,00 – Santa Messa animata dal Coro Polifonico Lorenzo Perosi di Olbia, diretto dalla Maestra Maria Grazia Garau.
- al termine – Cena nei punti affiliati a base di prodotti locali
Domenica, 21 novembre 2021:
- ore 8,30 – Parrocchia del Rosario – Celebrazione della Santa Messa animata dal coro della Parrocchia.
- a seguire – Processione nelle vie del Paese con la storica statua del Patrono accompagnata dalla Banda Musicale Michele Columbano di Calangianus.
- a seguire – Pranzo nei punti affiliati a base di primizie locali.
- dalle ore 15,00 – Piazzale della chiesa – Animazione per bambini
- ore 17,00 – Adorazione Eucaristica
- a seguire – Vespri e Santa Messa.
- a seguire – Cena nei punti affiliati a base di primizie locali.
Inaugurazione Mercatini di Natale:
Seconda tappa della manifestazione che si svolge a Valledoria e coincide l’avvio del villaggio di Natale, situato presso i giardini del comune, con tutti i servizi di animazione per bambini e famiglie in collaborazione con la scuola civica di musica e la Onlus AEBV.
In particolare da non perdere la casa e nell’ufficio postale di Babbo Natale, che resteranno aperti sino al 31 dicembre 2021 ogni giorno dalle ore 9.00 alle 20,00 e dove i bambini potranno incontrare Babbo Natale e spedire la letterina con la richiesta dei regali. E poi il presepe, il teatro di Natale, le bancarelle e gli stand del mercatino di Natale.
Da sottolineare come il presepe sarà lo spazio dove poter donare e offrire materiali didattici e piccoli doni per i bimbi meno fortunati oltre che poter rivedere la riproduzione della nascita del Bambino Gesù.
Sabato, 11 dicembre 2021:
- ore 16,30 – Ritrovo presso la parrocchia di Cristo Re
- ore 17,00 – Esibizione della banda musicale Luigi Canepa
- ore 18,00 – Inaugurazione del villaggio di Natale
Domenica, 12 dicembre 2021:
- dalle ore 9,00 alle 20,00 – Apertura della Casa di Babbo Natale
- dalle ore 15,00 – DJ set con P.R.D.One e DJ Improvviso
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
La manifestazione è promossa dalle ACLI e dalla Camera di Commercio di Sassari con il programma Salude e Trigu, dalla Parrocchia di Valledoria e dalla Pro Loco, con il Patrocinio dell’amministrazione comunale. A tutti loro vi rimandiamo per avere maggiori dettagli e/o aggiornamenti.
Dove si trova Valledoria (mappa):
Valledoria si trova lungo costa, tra Castelsardo e Badesi, vicino alla foce del fiume Coghinas.
