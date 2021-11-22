La Castagnata 2021 a Guamaggiore, ecco il programma di sabato 4 dicembre 2021!
La Castagnata Guamaggiore: si svolgerà nel pomeriggio di sabato 4 dicembre 2021, la diciassettesima edizione de “La Castagnata” di Guamaggiore, piccolo borgo della Trexenta, vicino a Senorbì. La manifestazione, prevista inizialmente per l’ultimo sabato di novembre era stata rinviata causa maltempo.
In programma non solo castagne e buon vino, ma anche esibizioni di ballo sardo. Vediamo subito gli orari e tutti i dettagli. L’organizzazione è a cura della locale pro loco.
Programma Castagnata Guamaggiore:
Sabato, 4 dicembre 2021:
- dalle ore 15,00 – Gazebo comunale in Mesuidda:
- Castagne e buon vino
- Esibizione di ballo sardo, a cura dell’associazione Shardana “Ajò a Baddai” di San Basilio
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti in tempo reale, vi consigliamo di consultare la pagina Facebook della pro loco di Guamaggiore.
Dove si trova e come arrivare a Guamaggiore:
