La Castagnata Guamaggiore: si svolgerà nel pomeriggio di sabato 4 dicembre 2021, la diciassettesima edizione de “La Castagnata” di Guamaggiore, piccolo borgo della Trexenta, vicino a Senorbì. La manifestazione, prevista inizialmente per l’ultimo sabato di novembre era stata rinviata causa maltempo.

In programma non solo castagne e buon vino, ma anche esibizioni di ballo sardo. Vediamo subito gli orari e tutti i dettagli. L’organizzazione è a cura della locale pro loco.

Programma Castagnata Guamaggiore:

Sabato, 4 dicembre 2021:

dalle ore 15,00 – Gazebo comunale in Mesuidda: Castagne e buon vino Esibizione di ballo sardo , a cura dell’associazione Shardana “Ajò a Baddai” di San Basilio



Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti in tempo reale, vi consigliamo di consultare la pagina Facebook della pro loco di Guamaggiore.

Dove si trova e come arrivare a Guamaggiore:

