Le officine del gusto a Marrubiu, scopri il programma di domenica 21 novembre 2021
Le officine del gusto a Marrubiu, ecco il programma di domenica 21 novembre 2021: tornano in grande stile gli eventi nell’autunno sardo. E allora ecco che si svolgerà nella giornata di domenica 21 novembre 2021 a Marrubiu, poco più a sud di Oristano, la prima edizione della rassegna enogastronomica “Le officine del gusto“.
Lo scopo è quello di promuovere i prodotti di eccellenza delle aziende del territorio, attraverso un percorso di degustazione che sarà capace di rendere felici i palati più esigenti.
La manifestazione si svolgerà in piazza Amsicora e vi si potrà accedere solo con Green Pass, attraverso 3 varchi presidiati, si chiede la collaborazione di tutti nell’ usare le mascherine, disinfettarsi le mani, mantenere le distanze ed evitare assembramenti.
Programma officine del gusto a Marrubiu:
Domenica, 21 novembre 2021:
- ore 10,00 – Apertura stand
- ore 10,30:
- Caccia al tesoro per i bambini, con partecipazione gratuita, a cura dell’associazione “Is Giogus“
- Esposizione delle vespe d’epoca, a cura de “Vespa Club Su Campidanu”
- dalle ore 15,00:
- Balli a cura del gruppo folk Santa Mariedda, accompagnati dal fisarmonicista Alessandro Atzei e il cantante Francesco Fais.
- Giochi di fuoco con l’artista Gionata Feuer Frei.
- ore 17,00 – Dj set, con musica di sottofondo a cura del dj Fabio Casu.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
La manifestazione è organizzata dal Comitato Santa Mariedda Leva 1981 e a loro vi rimandiamo per maggiori dettagli.
Come si arriva a Marrubiu?
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp