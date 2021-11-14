Le officine del gusto a Marrubiu, scopri il programma di domenica 21 novembre 2021

Daniele Puddu 14 Novembre 2021
Le officine del gusto a Marrubiu, date e programma

Le officine del gusto a Marrubiu, ecco il programma di domenica 21 novembre 2021: tornano in grande stile gli eventi nell’autunno sardo. E allora ecco che si svolgerà nella giornata di domenica 21 novembre 2021 a Marrubiu, poco più a sud di Oristano, la prima edizione della rassegna enogastronomica “Le officine del gusto“.

Lo scopo è quello di promuovere i prodotti di eccellenza delle aziende del territorio, attraverso un percorso di degustazione che sarà capace di rendere felici i palati più esigenti.

La manifestazione si svolgerà in piazza Amsicora e vi si potrà accedere solo con Green Pass, attraverso 3 varchi presidiati, si chiede la collaborazione di tutti nell’ usare le mascherine, disinfettarsi le mani, mantenere le distanze ed evitare assembramenti.

Programma officine del gusto a Marrubiu:

Domenica, 21 novembre 2021:

  • ore 10,00 – Apertura stand
  • ore 10,30:
    • Caccia al tesoro per i bambini, con partecipazione gratuita, a cura dell’associazione “Is Giogus
    • Esposizione delle vespe d’epoca, a cura de “Vespa Club Su Campidanu”
  • dalle ore 15,00:
    • Balli a cura del gruppo folk Santa Mariedda, accompagnati dal fisarmonicista Alessandro Atzei e il cantante Francesco Fais.
    • Giochi di fuoco con l’artista Gionata Feuer Frei.
  • ore 17,00 – Dj set, con musica di sottofondo a cura del dj Fabio Casu.

