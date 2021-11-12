Weekend 12, 13 e 14 novembre 2021 in Sardegna: buongiorno e buon fine settimana a tutti, un weekend strapieno di eventi come ai vecchi tempi, tra sagre, serate dedicate al buon vino e gli immancabili appuntamenti di stagione, come Autunno in Barbagia che fa tappa a Ovodda e Saboris Antigus che invece si sposta a Selegas.

Graditi ritorni – dopo un anno di stop a causa della pandemia – sono anche quelli della Sagra dello Zafferano a San Gavino Monreale, della Sagra della Polenta di Arborea, della Sagra del Piritzolu a Macomer e di Wine & Life a Sassari.

Tra gli eventi culturali da non perdere la grande doppia giornata dedicata a Monumenti Aperti a Cagliari, sabato e domenica.

Tutti gli eventi del weekend in Sardegna:

E allora vediamo subito tutti i dettagli e tutti gli eventi da non perdere nel weekend del 12, 13 e 14 novembre 2021 in Sardegna, nelle 3 pagine dedicate rispettivamente al nord, al centro e al sud Sardegna. Vi ricordiamo anche che in caso di refusi o segnalazioni di nuovi eventi potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

