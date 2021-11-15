Wine, Fregula e Cassola a Neoneli, scopri il programma 2023: si svolgerà nel prossimo weekend, nel piccolo borgo di Neoneli, in provincia di Oristano, una nuova edizione di “Wine, Fregula e Cassola“. queste le date esatte dell evento: 13, 14 e 15 ottobre 2023 .

Wine, Fregula e Cassola è un evento enogastronomico promosso dal Comune di Neoneli per valorizzare l’immagine del paese del Barigadu attraverso i prodotti tipici locali e non solo. Oltre al vino di qualità e all’ottimo cibo infatti, in cartellone si trovano diversi e importanti iniziative culturali.

Tanti gli eventi di grande interesse in programma: il doppio convegno “Nuove opportunità per il Barigadu” al venerdì e al sabato; la festa delle cantine e l’attesa Fregulada al sabato; fino al pranzo tipico neonelese alla domenica, che vede protagonisti due piatti tipici della cucina locale: “sa fregula istuvada” e “sa cassola“.

E poi stands gastronomici, merende rurali, laboratori, musica live, esibizioni folk, mostre, arte, convegni, proiezioni, escursioni, trekking, tour delle vigne, visite guidate e tanto altro ancora. Durante i giorni della manifestazione, presso il salone di Corrale, sarà inoltre visitabile la mostra “Cin Cin Cannonau, un brindisi lungo 3000 anni“. Ma vediamo subito il programma completo dell’evento.

Degustazione fregula a Neoneli

Programma Wine, Fregula e Cassola 2023:

Venerdì, 13 ottobre 2023:

ore 09:00 – Scuola Primaria Maria Lai – L’orco che mangiava i bambini : Fausto Giliberti incontra le classi 4^ e 5^, in collaborazione con LICANIAS, a cura di Lughené Associazione Culturale.

: Fausto Giliberti incontra le classi 4^ e 5^, in collaborazione con LICANIAS, a cura di Lughené Associazione Culturale. ore17:00 : Casa Cultura – I grandi artisti contemporanei sardi : Fausto Giliberti incontra insegnanti e bibliotecari, in collaborazione con LICANIAS, a cura di Lughené Associazione Culturale. Salone Corrale – Convegno : “Nuove opportunità per il Barigadu” – parte I. Saluti istituzionali, quindi Nicolò Migli (sociologo) dialoga con: Alessandra Guigoni – Antropologa, curatrice del progetto “Fregula Istuvada, Cassola e Ortau di pecora nella tradizione gastronomica di Neoneli” Bastianino Piredda – Consulente tecnico lattiero caseario, curatore del progetto “Le basi della caseificazione artigianale” Raimondo Mandis – Esperto di Sviluppo Locale e Presidente di Slow Food Cagliari Elisabetta Casu – Presidente di Slow Food Terre Oristanesi Alessandra Giarrusso – Docente CPIA 4 Oristano Mara Cossu – Guida Turistica Allai Experience di Allai Tonino Cocco – Titolare dell’Home Restaurant L’Agrifoglio di Ardauli Marcella Contu – Titolare dell’Azienda Veghu di Bidoni Irene Magari – Titolare del Bar Istentu di Neoneli Alberto Flore – Titolare dell’Agriturismo da Lino di Samugheo Stefano Vinci – Titolare Società Agricola Ilighes di Sorradile

ore 22:00 – Piazza Italia – Gara a mutos . Introduzione a cura di Marco Lutzu dell’ Università di Cagliari, con: Costantino Casula di Ortueri Giovanni Mura di Tonara Mario Macis di Meana Sardo Accompagnati da Matteo Casula di Meana Sardo all’organetto

. Introduzione a cura di Marco Lutzu dell’ Università di Cagliari, con:

Sabato, 14 ottobre 2023:

ore 09:00 – Scuola primaria Maria Lai – L’orco che mangiava i bambini : Fausto Giliberti incontra le classi 1^ e 2^, in collaborazione con LICANIAS, a cura di Luigené Associacione Culturale.

: Fausto Giliberti incontra le classi 1^ e 2^, in collaborazione con LICANIAS, a cura di Luigené Associacione Culturale. ore 10:00 – Piazza Italia – Inaugurazione mostra fotografica : “Tracce di memoria. Il sogno del polo industriale a Ottana” di Gioele Pinna, a cura di Su Palatu_Fotografia associazione culturale.

: “Tracce di memoria. Il sogno del polo industriale a Ottana” di Gioele Pinna, a cura di Su Palatu_Fotografia associazione culturale. dalle ore 10:00 alle 20:00 – Nelle strade del centro storico – Esposizione dei prodotti agroalimentari e artigianali

ore 11:00 – Scuola primaria Maria Lai – Un orco e tanti artisti : Fausto Giliberti incontra la classe 3^, in collaborazione con LICANIAS, a cura di Lughené Associazione Culturale.

: Fausto Giliberti incontra la classe 3^, in collaborazione con LICANIAS, a cura di Lughené Associazione Culturale. dalle ore 11:00 alle 16:00 – Visite guidate alla chiesa parrocchiale di San Pietro

ore 11:00 – Salone Corrale – Convegno : “Nuove opportunità per il Bari Gadu“, parte II. Manuela Vacca dialoga con: Dario Cappelloni – Collaboratore di Doctor Wine Emanuela Flore – Enologa Cantina Bentu Luna Samuel Corda – Socio Cantine di Neoneli Francesco Spiga – Socio Cantina Niuge Vittorio Brizzi – Presidente Nazionale Paleoworking che illustrerà “Arcivos e lacos de catzigae del Barigadu. Un progetto di archeologia partecipata” Cinzia Loi – Presidente Regionale Paleoworking

: “Nuove opportunità per il Bari Gadu“, parte II. Manuela Vacca dialoga con: a seguire – Proiezione : “Il sughero di Neoneli“, corto documentario di Vincenzo Liguori

: “Il sughero di Neoneli“, corto documentario di Vincenzo Liguori a seguire – Intervento conclusivo di Pino Ruju – Responsabile settore sughericoltura di Agris

– Responsabile settore sughericoltura di Agris ore 16:00 – Tour delle vigne e degli Arcivos . A cura di Cinzia Loi – Presidente Regionale Paleoworking (su prenotazione)

. A cura di Cinzia Loi – Presidente Regionale Paleoworking (su prenotazione) dalle ore 16:00 alle 19:00 – Salone Corrale – Laboratorio manuale sulla produzione della fregula , a cura della Pro Loco di Neoneli (su prenotazione)

, a cura della Pro Loco di Neoneli (su prenotazione) ore16:00 – Piazza Italia – Festa delle cantine , partecipano: Cantine di Neoneli – Neoneli Bentu Luna – Neoneli Fabbrizio Ragnedda e figlio – Arzachena Niuge – Nughedu Santa Vittoria Antichi vigneti Manca – Sorso Agricola agricola Schirru – Orroli Pedra Niedda – Sini Mussura – Seneghe Colombu – Bosa Carta Filet – Bosa Famiglia Orro – Tramatza Sannas – Mamoiada Vike Vike – Mamoiada Mulargiu – Mamoiada Valle di Accoro – Samugheo Binzas Betzas – Sedilo Viticola Mereu – Sorgono Santu Teru – Nurallao Carboni – Ortueri Fradiles – Atzara Pippia – Baratili San Pietro

, partecipano: dalle ore 16:00 – Parco delle Rimembranze – Sa Fregulada , presenta la giornalista Manuela Vacca, gara di cucina con i ragazzi delle seguenti scuole alberghiere: IPS Pischedda di Bosa IPSAR di Sassari ISS Don Deodato Meloni di Oristano IPSAR Costa Smeralda, sede Arzachena IPSAR Costa Smeralda, sede di Budoni

, presenta la giornalista Manuela Vacca, gara di cucina con i ragazzi delle seguenti scuole alberghiere: ore 19:00 – Parco delle Rimembranze – Apertura stands gastronomici : con fregula nelle varie varianti in gara, e pecora al cannonau cucinata dallo Chef Elia Saba

: con fregula nelle varie varianti in gara, e pecora al cannonau cucinata dallo Chef Elia Saba ore 19:30 – Piazza Italia – Premiazione Sa Fregulada

ore 22:00 – Piazza Italia – Suoni e balli della Sardegna e oltre mare, con Luca Schirru e Matteo Muscas

Domenica, 15 ottobre 2023:

ore 09:00 : Trekking alla scoperta della foresta di Assai , il polmone verde del Barigadu, a cura dell’associazione Dare Sardinia (su prenotazione) Tour delle vigne e degli Arcivos , a cura di Cinzia Loi – Presidente Regionale Paleoworking (su prenotazione)

dalle ore 09:00 alle 20:00 – Nelle strade del centro storico – Esposizione dei prodotti agroalimentari e artigianali

dalle ore 10:30 alle 12:30 – Cortile Casa Cultura – La merenda rurale (fregula con funghi, timo e guanciale), preparata dallo chef Paolo Ghiani con e per i bambini (dai 6 agli 11 anni), a cura di Lughené Associazione Culturale.

(fregula con funghi, timo e guanciale), preparata dallo chef Paolo Ghiani con e per i bambini (dai 6 agli 11 anni), a cura di Lughené Associazione Culturale. dalle ore 11:00 alle 19:00 – Visite guidate alla chiesa parrocchiale di San Pietro

dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00 – Salone Corrale – Laboratorio manuale sulla produzione della fregula , a cura della Pro Loco di Neoneli (su prenotazione)

, a cura della Pro Loco di Neoneli (su prenotazione) dalle ore 11:00 – Concerto Itinerante , con Luca Scirru e Matteo Muscas, Roberto Fadda ed Emanuele Bazzoni.

, con Luca Scirru e Matteo Muscas, Roberto Fadda ed Emanuele Bazzoni. ore 13:00 – Piazza Barigadu – Pranzo Tipico Neonelese a base di fregula istuvada e cassola , accompagnato da Francesco Tronci col suo organetto.

, accompagnato da Francesco Tronci col suo organetto. ore 15:00 – Via Vittorio Emmanuele – I vignaioli di Neoneli offrono a tutti i presenti il digestivo filu ‘e ferru distillato al momento .

. 15.30 alle 17:30 – Cortile Casa Cultura – La merenda rurale (fregula con funghi, timo e guanciale) preparata dallo chef Paolo Ghiani con e per i bambini (dai 6 agli 11 anni), a cura di Lughené Associazione Culturale.

(fregula con funghi, timo e guanciale) preparata dallo chef Paolo Ghiani con e per i bambini (dai 6 agli 11 anni), a cura di Lughené Associazione Culturale. ore 17:00 – Piazza Barigadu – A ballare, concerto conclusivo

Piatto a base di fregula a Neoneli

Dove dormire a Neoneli:

Può sembrare strano ma a Neoneli, paese con poco meno di 700 abitanti, non ci sono né di hotel né B&B, quindi occorre far riferimento alle strutture ricettive dei paesi vicini, che potete prenotare anche adesso, direttamente online.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per altre notizie, dettagli e aggiornamenti vi consigliamo di consultare:

il sito del Comune di Neoneli

la pagina facebook “Visit Neoneli”

Salvatore 333 576 53 04

Paolo 340 336 87 41

Come si arriva a Neoneli (mappa):

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: