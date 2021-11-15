Wine, Fregula e Cassola 2023 a Neoneli: ecco il programma del 13, 14 e 15 ottobre 2023!
Wine, Fregula e Cassola a Neoneli, scopri il programma 2023: si svolgerà nel prossimo weekend, nel piccolo borgo di Neoneli, in provincia di Oristano, una nuova edizione di “Wine, Fregula e Cassola“. queste le date esatte dell evento: 13, 14 e 15 ottobre 2023.
Wine, Fregula e Cassola è un evento enogastronomico promosso dal Comune di Neoneli per valorizzare l’immagine del paese del Barigadu attraverso i prodotti tipici locali e non solo. Oltre al vino di qualità e all’ottimo cibo infatti, in cartellone si trovano diversi e importanti iniziative culturali.
Tanti gli eventi di grande interesse in programma: il doppio convegno “Nuove opportunità per il Barigadu” al venerdì e al sabato; la festa delle cantine e l’attesa Fregulada al sabato; fino al pranzo tipico neonelese alla domenica, che vede protagonisti due piatti tipici della cucina locale: “sa fregula istuvada” e “sa cassola“.
E poi stands gastronomici, merende rurali, laboratori, musica live, esibizioni folk, mostre, arte, convegni, proiezioni, escursioni, trekking, tour delle vigne, visite guidate e tanto altro ancora. Durante i giorni della manifestazione, presso il salone di Corrale, sarà inoltre visitabile la mostra “Cin Cin Cannonau, un brindisi lungo 3000 anni“. Ma vediamo subito il programma completo dell’evento.
Programma Wine, Fregula e Cassola 2023:
Venerdì, 13 ottobre 2023:
- ore 09:00 – Scuola Primaria Maria Lai – L’orco che mangiava i bambini: Fausto Giliberti incontra le classi 4^ e 5^, in collaborazione con LICANIAS, a cura di Lughené Associazione Culturale.
- ore17:00 :
- Casa Cultura – I grandi artisti contemporanei sardi: Fausto Giliberti incontra insegnanti e bibliotecari, in collaborazione con LICANIAS, a cura di Lughené Associazione Culturale.
- Salone Corrale – Convegno: “Nuove opportunità per il Barigadu” – parte I. Saluti istituzionali, quindi Nicolò Migli (sociologo) dialoga con:
- Alessandra Guigoni – Antropologa, curatrice del progetto “Fregula Istuvada, Cassola e Ortau di pecora nella tradizione gastronomica di Neoneli”
- Bastianino Piredda – Consulente tecnico lattiero caseario, curatore del progetto “Le basi della caseificazione artigianale”
- Raimondo Mandis – Esperto di Sviluppo Locale e Presidente di Slow Food Cagliari
- Elisabetta Casu – Presidente di Slow Food Terre Oristanesi
- Alessandra Giarrusso – Docente CPIA 4 Oristano
- Mara Cossu – Guida Turistica Allai Experience di Allai
- Tonino Cocco – Titolare dell’Home Restaurant L’Agrifoglio di Ardauli
- Marcella Contu – Titolare dell’Azienda Veghu di Bidoni
- Irene Magari – Titolare del Bar Istentu di Neoneli
- Alberto Flore – Titolare dell’Agriturismo da Lino di Samugheo
- Stefano Vinci – Titolare Società Agricola Ilighes di Sorradile
- ore 22:00 – Piazza Italia – Gara a mutos. Introduzione a cura di Marco Lutzu dell’ Università di Cagliari, con:
- Costantino Casula di Ortueri
- Giovanni Mura di Tonara
- Mario Macis di Meana Sardo
- Accompagnati da Matteo Casula di Meana Sardo all’organetto
Sabato, 14 ottobre 2023:
- ore 09:00 – Scuola primaria Maria Lai – L’orco che mangiava i bambini: Fausto Giliberti incontra le classi 1^ e 2^, in collaborazione con LICANIAS, a cura di Luigené Associacione Culturale.
- ore 10:00 – Piazza Italia – Inaugurazione mostra fotografica: “Tracce di memoria. Il sogno del polo industriale a Ottana” di Gioele Pinna, a cura di Su Palatu_Fotografia associazione culturale.
- dalle ore 10:00 alle 20:00 – Nelle strade del centro storico – Esposizione dei prodotti agroalimentari e artigianali
- ore 11:00 – Scuola primaria Maria Lai – Un orco e tanti artisti: Fausto Giliberti incontra la classe 3^, in collaborazione con LICANIAS, a cura di Lughené Associazione Culturale.
- dalle ore 11:00 alle 16:00 – Visite guidate alla chiesa parrocchiale di San Pietro
- ore 11:00 – Salone Corrale – Convegno: “Nuove opportunità per il Bari Gadu“, parte II. Manuela Vacca dialoga con:
- Dario Cappelloni – Collaboratore di Doctor Wine
- Emanuela Flore – Enologa Cantina Bentu Luna
- Samuel Corda – Socio Cantine di Neoneli
- Francesco Spiga – Socio Cantina Niuge
- Vittorio Brizzi – Presidente Nazionale Paleoworking che illustrerà “Arcivos e lacos de catzigae del Barigadu. Un progetto di archeologia partecipata”
- Cinzia Loi – Presidente Regionale Paleoworking
- a seguire – Proiezione: “Il sughero di Neoneli“, corto documentario di Vincenzo Liguori
- a seguire – Intervento conclusivo di Pino Ruju – Responsabile settore sughericoltura di Agris
- ore 16:00 – Tour delle vigne e degli Arcivos. A cura di Cinzia Loi – Presidente Regionale Paleoworking (su prenotazione)
- dalle ore 16:00 alle 19:00 – Salone Corrale – Laboratorio manuale sulla produzione della fregula, a cura della Pro Loco di Neoneli (su prenotazione)
- ore16:00 – Piazza Italia – Festa delle cantine, partecipano:
- Cantine di Neoneli – Neoneli
- Bentu Luna – Neoneli
- Fabbrizio Ragnedda e figlio – Arzachena
- Niuge – Nughedu Santa Vittoria
- Antichi vigneti Manca – Sorso
- Agricola agricola Schirru – Orroli
- Pedra Niedda – Sini
- Mussura – Seneghe
- Colombu – Bosa
- Carta Filet – Bosa
- Famiglia Orro – Tramatza
- Sannas – Mamoiada
- Vike Vike – Mamoiada
- Mulargiu – Mamoiada
- Valle di Accoro – Samugheo
- Binzas Betzas – Sedilo
- Viticola Mereu – Sorgono
- Santu Teru – Nurallao
- Carboni – Ortueri
- Fradiles – Atzara
- Pippia – Baratili San Pietro
- dalle ore 16:00 – Parco delle Rimembranze – Sa Fregulada, presenta la giornalista Manuela Vacca, gara di cucina con i ragazzi delle seguenti scuole alberghiere:
- IPS Pischedda di Bosa
- IPSAR di Sassari
- ISS Don Deodato Meloni di Oristano
- IPSAR Costa Smeralda, sede Arzachena
- IPSAR Costa Smeralda, sede di Budoni
- ore 19:00 – Parco delle Rimembranze – Apertura stands gastronomici: con fregula nelle varie varianti in gara, e pecora al cannonau cucinata dallo Chef Elia Saba
- ore 19:30 – Piazza Italia – Premiazione Sa Fregulada
- ore 22:00 – Piazza Italia – Suoni e balli della Sardegna e oltre mare, con Luca Schirru e Matteo Muscas
Domenica, 15 ottobre 2023:
- ore 09:00 :
- Trekking alla scoperta della foresta di Assai, il polmone verde del Barigadu, a cura dell’associazione Dare Sardinia (su prenotazione)
- Tour delle vigne e degli Arcivos, a cura di Cinzia Loi – Presidente Regionale Paleoworking (su prenotazione)
- dalle ore 09:00 alle 20:00 – Nelle strade del centro storico – Esposizione dei prodotti agroalimentari e artigianali
- dalle ore 10:30 alle 12:30 – Cortile Casa Cultura – La merenda rurale (fregula con funghi, timo e guanciale), preparata dallo chef Paolo Ghiani con e per i bambini (dai 6 agli 11 anni), a cura di Lughené Associazione Culturale.
- dalle ore 11:00 alle 19:00 – Visite guidate alla chiesa parrocchiale di San Pietro
- dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00 – Salone Corrale – Laboratorio manuale sulla produzione della fregula, a cura della Pro Loco di Neoneli (su prenotazione)
- dalle ore 11:00 – Concerto Itinerante, con Luca Scirru e Matteo Muscas, Roberto Fadda ed Emanuele Bazzoni.
- ore 13:00 – Piazza Barigadu – Pranzo Tipico Neonelese a base di fregula istuvada e cassola, accompagnato da Francesco Tronci col suo organetto.
- ore 15:00 – Via Vittorio Emmanuele – I vignaioli di Neoneli offrono a tutti i presenti il digestivo filu ‘e ferru distillato al momento.
- 15.30 alle 17:30 – Cortile Casa Cultura – La merenda rurale (fregula con funghi, timo e guanciale) preparata dallo chef Paolo Ghiani con e per i bambini (dai 6 agli 11 anni), a cura di Lughené Associazione Culturale.
- ore 17:00 – Piazza Barigadu – A ballare, concerto conclusivo
Dove dormire a Neoneli:
Può sembrare strano ma a Neoneli, paese con poco meno di 700 abitanti, non ci sono né di hotel né B&B, quindi occorre far riferimento alle strutture ricettive dei paesi vicini, che potete prenotare anche adesso, direttamente online.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per altre notizie, dettagli e aggiornamenti vi consigliamo di consultare:
- il sito del Comune di Neoneli
- la pagina facebook “Visit Neoneli”
- Salvatore 333 576 53 04
- Paolo 340 336 87 41
Come si arriva a Neoneli (mappa):
