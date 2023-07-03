Festival della Marina di Villasimius 2023, ecco il calendario degli appuntamenti: parte nella serata di sabato prossimo, con una particolare serata dedicata a Federico Palmaroli, meglio conosciuto dagli appassionati di Twitter e non solo come “Osho“, la quinta edizione del “Festival della Marina di Villasimius“.

L’edizione 2023 del festival proporrà una serie di oltre 20 appuntamenti distribuiti in 10 serate, ogni fine settimana, dall’8 luglio al 6 agosto 2023 , che si svolgeranno anche quest’anno presso la piazzetta del porto turistico di Villasimius, famosa località turistica del sud est della Sardegna.

Durante il festival. ideato e fondato da Luigi Ferrara, si alterneranno incontri con autori, presentazioni di libri, monologhi teatrali e spettacoli di cabaret, sotto la presidenza della giornalista Virginia Saba e la direzione artistica di Ornella Bramani.

Tanti gli ospiti importanti, oltre al già citato Osho, tra i tanti citiamo: Roberto Mancini, Giovanni Floris, Roberta Bruzzone, Walter Veltroni, Pif, Jacopo Cullin, Luigi Contu, Cristina Muntoni, Andrea Delogu, Anna Piras e tanti altri ancora.

L’ingresso è gratuito.

Programma Festival della Marina di Villasimius:

Non è necessaria la prenotazione, l’ingresso è libero, a partire da mezzora prima dell’inizio del singolo appuntamento, fino ad esaurimento dei posti.

Sabato, 8 luglio 2023:

ore 21:30 – Federico Palmaroli in arte Osho in “Come dice coso“. L’irriverente vignettista sarà

presentato dalla giornalista e opinionista Sara Manfuso

in arte in “Come dice coso“. L’irriverente vignettista sarà presentato dalla giornalista e opinionista Sara Manfuso a seguire – Luigi Contu con il suo “I libri si sentono soli“. Luigi Contu, di origine sarde, è il direttore dell’ANSA

Domenica, 9 luglio 2023:

ore 21:30 – Intervista a Jacopo Cullin da parte del giornalista Enrico Fresu. Jacopo Cullin, apprezzatissimo attore comico, racconterà la sua esperienza “seria” nel film “Esterno notte” sul rapimento di Aldo Moro, del regista Marco Bellocchio

Sabato, 15 luglio 2023:

ore 20:30 : “L’infinito in un istante“, con Emiliano Deiana , un viaggio intenso sul tema della grazia,

con l’accompagnamento di alcune musiche dal vivo. Presentazione del libro : “La candadora” di Vanni Lai, una storia ambientata nei primi del ‘900 con protagonista una donna che sfida gli uomini nelle gare a chitarra.

a seguire: Il ct della Nazionale Roberto Mancini incontra il regista Marco Ponti per ricordare il grande Gianluca Vialli con alcune storie e aneddoti da “La bella stagione“. Sarà presente anche l’ex viceministro della salute Pierpaolo Sileri Pif con “La disperata ricerca d’amore di un povero idiota“, che sarà intervistato dal fondatore del Festival Luigi Ferrara.



Venerdì, 21 luglio 2023:

ore 20:30 – Giovanni Floris , celeberrimo giornalista di origini sarde, ora a La7, il giallo: “Il

gioco“

, celeberrimo giornalista di origini sarde, ora a La7, il giallo: “Il gioco“ a seguire – Emma Bovary contro Anna Karenina. La letteratura diventa teatro, con lo scrittore Leonardo Colombati e il Premio Strega Alessandro Piperno si cimenteranno in un raffinato, bizzarro ed entusiasmante scambio di vedute tra Anna Karenina e Madame Bovary. In collaborazione con l’Accademia di scrittura creativa Molly Bloom

Domenica, 23 luglio 2023:

ore 20:30 – Cristina Muntoni presenta il libro: “Abracadabra. Il potere curativo delle parole“, assieme ad Emanuela Corda.

presenta il libro: “Abracadabra. Il potere curativo delle parole“, assieme ad Emanuela Corda. a seguire – Sharazade, monologo di Lucilla Giagnoni

Sabato, 29 luglio 2023:

ore 20:30 – Aperitivo del festival in musica al tramonto con Eugenio Ronchetti , in arte Iuggi, con il

suo repertorio pop e brani originali.

, in arte Iuggi, con il suo repertorio pop e brani originali. a seguire – Intervista alla presentatrice Andrea Delogu sul suo ultimo libro “Contrappasso” (si trova gratuito con “Kindle Unlimited“, ora in promozione gratis per 3 mesi ), a cura di della giornalista e scrittrice Ilaria Muggianu

Domenica, 30 luglio 2023:

ore 20:30 – Roberta Bruzzone presenta il libro “La ragazza del bosco“, sul caso di Serena Mollicone. Ad intervistarla l’attrice e giornalista Simonetta Columbu.

presenta il libro “La ragazza del bosco“, sul caso di Serena Mollicone. Ad intervistarla l’attrice e giornalista Simonetta Columbu. a seguire – Walter Veltroni presenta il suo ultimo libro: “Non arrediamoci“.

Venerdì, 4 agosto 2023:

ore 20:30 – Serata a sorpresa con il giornalista Enrico Pilia: si parte con un’intervista alla presidente Virginia Saba sul festival, per concludere con un ospite da svelare.

Sabato, 5 agosto 2023:

ore 20:30 – Maria Francesca Chiappe presenta il suo nuovo giallo “Ostaggio“. Un’altra avventura della giornalista Annalisa e del capo della squadra Mobile Corallo dopo il successo di “Non è lei“.

presenta il suo nuovo giallo “Ostaggio“. Un’altra avventura della giornalista Annalisa e del capo della squadra Mobile Corallo dopo il successo di “Non è lei“. a seguire – Spettacolo irriverente, scomposto, geniale dal titolo: “Cippa Lippa. Contro il politicamente corretto“, scritto e interpretato dal giornalista, attore e scrittore Massimiliano Lenzi.

Domenica, 6 agosto 2023:

ore 20:30 – Salotto letterario diretto dal Premio Campiello Matteo Porru , con alcuni degli scrittori emergenti della Sardegna.

, con alcuni degli scrittori emergenti della Sardegna. a seguire – La vicedirettrice di Rai Parlamento Anna Piras intervista il giornalista Rai per i reali d’Inghilterra Marco Varvello, nell’anno dell’ incoronazione di Re Carlo III. La chiacchierata sarà accompagnata dall’esibizione della musicista jazz di fama internazionale Filomena Campus

Per maggiori info e aggiornamenti:

A organizzare la kermesse è la Marina di Villasimius con la collaborazione di Annakarin Sorbellini e il Patrocinio del Comune di Villasimius, ad essi vi rimandiamo per avere maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti.

