Placebo, concerto a Sassari: sarà lo stadio Vanni Sanna di Sassari ad accogliere il concerto di una delle band più iconiche della scena alternative rock mondiale. Il 1 agosto 2023 infatti, a Sassari saranno in concerto i Placebo, 29 anni di carriera e 14 milioni di dischi venduti, capitanati come sempre da Brian Molko, il cantante e chitarrista della band, noto per la sua voce distintiva, lo stile androgino e i testi provocatori.

Dal vivo i Placebo sono un’esplosione di energia, grazie alle intense e coinvolgenti performance live e alla loro musica, che miscela sapientemente rock, punk, pop, elettronica e glam. Non per nulla anche il grande David Bowie è stato un grande estimatore della band. Stima reciproca peraltro,

E allora ecco che, a 20 anni dall’ultimo grande evento allo stadio, Brian Molko e Stefan Olsdal sono pronti a infiammare il “Vanni Sanna”. Un grande concerto che va ad arricchire la già importante offerta di eventi estivi a Sassari.

Dopo 20 anni quindi riapre alla musica il Vanni Sanna, anche se parte dello stadio è in via di ristrutturazione, sono comunque in vendita ben 5 mila tickets. Li trovate anche adesso sul circuito TicketOne e BoxOffice. Prezzi:

Posto unico parterre: 60 euro + prevendita;

+ prevendita; Gradinata numerata: 78 euro + prevendita.

Programma Concerto Placebo Sassari:

Martedì, 1 agosto 2023:

ore 21:30 – Stadio Vanni Sanna – Concerto Placebo

Chi sono i Placebo:

Uno è nato in Belgio, l’altro in Svezia. Si sono conosciuti a scuola in Lussemburgo. Sono due quarantenni britannici di South London, Brian Molko e Stefan Olsdal. Nel 2024 saranno 30 anni che scatenano le folle fronte palco con un sound fluido, impattante, inimitabile e riconoscibile fra voci suadenti, testi ruvidi e ballad avvolgenti, chitarre meravigliosamente distorte e una pulizia del suono che mantenendo intatta la forza del live rasenta la perfezione del digitale. Eleganti e austeri, androgini, carismatici e disturbanti. Guardano al mondo e lo raccontano senza filtri in tutti i suoi errori e orrori, la bellezza della natura e la sua resilienza, la responsabilità e il futuro. Tante le canzoni dominatrici delle classifiche mondiali di vendita: “Too Many Friends”, “Song to Say Goodbye”, “The Bitter End”, “Pure Morning”, “Special Needs”, “Special K”.

I Placebo e la Sardegna:

Noi ricordiamo il video dei Placebo girato in Sardegna, tra Mamuthones e la spiaggia di Scivu e le dichiarazioni al miele di Bian Molko:

..magari fra dieci anni mi ritroverete su un’isola con il mio pezzo di terreno, sarò il tizio che si fa la doccia con l’acqua piovana e che coltiva l’orto. Ecco come voglio diventare.

Per maggiori info e aggiornamenti:

L’evento è organizzato Insula Events, società sassarese operante nel settore grandi eventi, ad essa rimandiamo per maggiori dettagli o eventuali cambiamenti al programma.

Stadio Vanni Sanna, come raggiungerlo:

