Rosso in Miniera a Narcao, ecco il programma di sabato 19 agosto 2023 : sin dall’antichità la Sardegna era conosciuta per il suo ricchissimo sottosuolo, tanto che fino alla seconda metà del secolo scorso furono estratti minerali di ogni tipo, non solo il carbone, ma oro e argento, rame e ferro, piombo e zinco.

E mentre per alcune di queste miniere si parla di riapertura vista la corsa ai metalli rari in corso, altre, ormai definitivamente chiuse, stanno provando ora a convertirsi in senso turistico culturale per cercare di frenare lo spopolamento delle aree dell’interno e per raccontare la storia straordinaria di chi, nel ventre della terra, ben lontano dalla luce del sole, scavava ogni giorno.

Tra gli esempi di riconversione più virtuosi compare sicuramente la Miniera di Rosas, situata tra le colline di Terrubia a Narcao, nel cuore del Sulcis. Il primo documento risalente alla miniera di Rosas è del 1832 con una dichiarazione di scoperta del giacimento di piombo e galena argentifera. La miniera vera e propria venne aperta nel 1851, ben dieci anni prima dell’Unità di Italia.

Qui la miniera è stata oggi trasformata in museo di archeologia industriale, con tanto di visite guidate (si scende anche nella miniera vera e propria, lungo l’originale galleria di estrazione del minerale), albergo diffuso, ristorante pizzeria e bar. Qui, il sabato 19 agosto 2023 si svolgerà anche l’ottava edizione di “Rosso in Miniera“, con degustazione di vini e prodotti tipici sardi.

Ricordo che il paese di Narcao è celebre anche per il Narcao Blues Festival, che si svolge sempre d’estate, verso metà luglio.

Programma Rosso in Miniera a Narcao:

Sabato, 19 agosto 2023:

ore 19:00 – Degustazione di vini e prodotti tipici sardi

E poi:

Visite guidate in miniera, laveria e museo

Esibizione del gruppo folk is meurreddus di Narcao

Spettacolo musicale

Dove si trova la miniera Rosas a Narcao:

