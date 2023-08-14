Sagra della frittura di paranza a Cabras: scopri il programma del 19 e 20 agosto 2023!
Sagra della frittura di paranza a Cabras: si svolgerà nel prossimo weekens la “Sagra della frittura di paranza” presso il villaggio di San Salvatore a Cabras. L’evento, in programma per il 19 e 20 agosto 2023 è sottotitolato “Aspettando la festa“, perché si svolge poco prima della “Corsa degli scalzi” e il comitato organizzatore è il medesimo.
In programma, oltre alla frittura di paranza, anche le birre di diversi birrifici artigianali sardi (Birra Puddu, BAM, NORA, La volpe e il luppolo) e tanta musica live con Blue Crab e Angelo Atza al sabato, Mothra cover band e Acustic DTrio alla domenica. Si comincia alle ore 18:30.
Programma Sagra della Paranza, Cabras:
Sabato 19 e domenica 20 agosto 2023:
- ore 18:30 – San Salvatore di Cabras – Inizio della Sagra della paranza
- Durante la serata – Musica live:
- Sabato:
- Blue Crab
- Angelo Atza
- Domenica:
- Mothra cover band
- Acustic DTrio
- Sabato:
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli, costo ed eventuali cambiamenti al programma, rivolgetevi pure alla pagina social del comitato organizzatore.
Come arrivare al villaggio di San Salvatore:
