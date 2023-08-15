Festival delle maschere e Sagra della Pecora a La Caletta di Siniscola. Scopri il programma del 19 agosto 2023!

Festival delle maschere e Sagra della Pecora a La Caletta di Siniscola: doppio evento in programma a La Caletta di Siniscola nella serata di sabato 19 agosto 2023 , quando si svolgeranno sia la sfilata delle maschere tradizionali sarde che la sagra della pecora.

Parliamo spessi di Siniscola, sia perché è un territorio che amiamo con alcune delle spiagge più belle della Sardegna, come Capo Comino, Berchida o la stessa spiaggia de La Caletta; sia perché ogni anno organizzano una marea di eventi (non solo in estate), sia perché nei giorni scorsi il territorio e la comunità sono stati colpiti da un grave incendio e vogliamo dare loro, con piacere, una mano per riprendersi!

Programma Festival delle maschere tradizionali sarde e Sagra della Pecora, La Caletta:

Sabato, 19 agosto 2023:

ore 20:00 : Piazza del porto – Sagra della pecora , con anche: Pane lentu chin purpuzza, Panini e patatine fritte, Seata, Chiosco bar Esibizione e balli tradizionali con il Gruppo Folk La Caletta Piazza Casello (ex Genio Civile) – Partenza sfilata del Festival delle maschere tradizionali sarde , partecipanti: Sos Tintinnatos di Siniscola; S’Urtzu e Sos Bardianos di Ula Tirso; Sos Corriolos di Neoneli; S’Ainu Orriadore di Scanu Montiferru; Tumbarinos di Gavoi; S’Accabadora Pianalzesa; Gruppo storico medievale di Ardara.



Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti dell’ultim’ora, vi rimandiamo alle pagine Facebook degli organizzatori, Tintinnatos (la maschera tradizionale di Siniscola) per la sfilata delle maschere e la leva dell’84 per la sagra della pecora.

Come arrivare a La Caletta di Siniscola:

