Festival delle maschere e Sagra della Pecora a La Caletta di Siniscola. Scopri il programma del 19 agosto 2023!
Festival delle maschere e Sagra della Pecora a La Caletta di Siniscola: doppio evento in programma a La Caletta di Siniscola nella serata di sabato 19 agosto 2023, quando si svolgeranno sia la sfilata delle maschere tradizionali sarde che la sagra della pecora.
Parliamo spessi di Siniscola, sia perché è un territorio che amiamo con alcune delle spiagge più belle della Sardegna, come Capo Comino, Berchida o la stessa spiaggia de La Caletta; sia perché ogni anno organizzano una marea di eventi (non solo in estate), sia perché nei giorni scorsi il territorio e la comunità sono stati colpiti da un grave incendio e vogliamo dare loro, con piacere, una mano per riprendersi!
Programma Festival delle maschere tradizionali sarde e Sagra della Pecora, La Caletta:
Sabato, 19 agosto 2023:
- ore 20:00 :
- Piazza del porto – Sagra della pecora, con anche:
- Pane lentu chin purpuzza,
- Panini e patatine fritte,
- Seata,
- Chiosco bar
- Esibizione e balli tradizionali con il Gruppo Folk La Caletta
- Piazza Casello (ex Genio Civile) – Partenza sfilata del Festival delle maschere tradizionali sarde, partecipanti:
- Sos Tintinnatos di Siniscola;
- S’Urtzu e Sos Bardianos di Ula Tirso;
- Sos Corriolos di Neoneli;
- S’Ainu Orriadore di Scanu Montiferru;
- Tumbarinos di Gavoi;
- S’Accabadora Pianalzesa;
- Gruppo storico medievale di Ardara.
- Piazza del porto – Sagra della pecora, con anche:
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti dell’ultim’ora, vi rimandiamo alle pagine Facebook degli organizzatori, Tintinnatos (la maschera tradizionale di Siniscola) per la sfilata delle maschere e la leva dell’84 per la sagra della pecora.
Come arrivare a La Caletta di Siniscola:
