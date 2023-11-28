Da Natali a Li Tre Re ad Arzachena, ecco programma e orari degli eventi: anche quest’anno il comune di Arzachena si prepara a festeggiare in grande stile le festività Natalizie 2023. Fervono perciò i preparativi per il Villaggio di Natale che verrà allestito nella centro storico cittadino, con tanto di mercatini di Natale e tanti eventi collaterali che interesseranno anche le frazioni.

E allora ecco che sono tanti gli eventi del Natale 2023 ad Arzachena, con un fitto calendario di appuntamenti che si svolgerà dal 1 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024, interessando ogni fine settimana sia il centro urbano (con appuntamenti musicali, spettacoli itineranti, artisti di strada, laboratori per bambini e degustazioni), sia le frazioni (con il “Natale nei Borghi” che prevede mercato, degustazioni e spettacolo a Cannigione, Baja Sardinia, Porto Cervo, Monticanaglia e Abbiadori).

Mercatino di Natale 2023 ad Arzachena:

Da non perdere il villaggio e il mercatino di Natale che avranno luogo, tutti i giorni, nel centro storico di Arzachena dal 1 dicembre 2023 alla sera del 6 gennaio 2024, e che faranno da scenario agli eventi del Natale.

Eventi principali del Natale 2023 di Arzachena:

Oltre ai mercatini e al villaggio di Natale, dei quali abbiamo parlato diffusamente nei paragrafi precedenti, il programma di eventi del Natale ad Arzachena è molto vasto.

Si parte con la “Festa del pane” e il concerto “Anghelos, trilogia di suoni e luci” (2 dicembre 2023), mentre il venerdì successivo cominciano gli eventi natalizi veri e propri, con la tradizionale cerimonia di accensione dell’albero di Natale, la festa di apertura della “Casa di Babbo Natale” , l’inaugurazione della “Fiera Slow Food” (con prodotti enogastronomici biologici e intrattenimento per bambini) e il concerto Tell Thee Gospel in piazza Risorgimento (8 dicembre 2023).

Per il resto, da non perdere la “Festa di Santa Lucia“, con il lancio delle lanterne e la preparazione delle frittelle lunghe al bastione della chiesa di Santa Lucia (13 dicembre 2023), il concerto di Natale per archi denominato “A lume di candela” (21 dicembre 2023), il “Christmas Day” a Cannigione (17 dicembre 2023), “Salutiamo Babbo Natale” (la mattina del 24 dicembre 2023), “La fabbrica del cioccolato” (con laboratori, degustazioni e spettacoli dal 27 al 30 dicembre 2023) e la “Festa della Befana” (6 gennaio 2023).

Programma completo Da Natali a Li Tre Re ad Arzachena:

Dal 1 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024:

Ecco tutti gli eventi da Natale alla Befana ad Arzachena e nelle frazioni.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori info sugli eventi ed eventuali aggiornamenti, vi consigliamo di consultare il sito del Comune di Arzachena e la sua pagina Facebook.

Piazza Risorgimento ad Arzachena sulla mappa:

