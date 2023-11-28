Il Villaggio di Babbo Natale a Golfo Aranci: anche quest’anno Babbo Natale sarà protagonista a Golfo Aranci del villaggio a lui dedicato. L’appuntamento è dal 10 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 presso il Parco Angela Madeddu a Golfo Aranci, che ospiterà un folto calendario di eventi natalizi nel “Villaggio di Babo Natale” allestito per l’occasione.

Il villaggio ospiterà la casetta in legno di Babbo Natale, denominata “Casa Natale“, la piccola casa del Grinch, il palco per spettacoli e tanto altro ancora, come la Casa Natale gonfiabile, la Carrozza gonfiabile, il Multigioco di Natale gonfiabile, il Salterello di Natale gonfiabile e il Maxi Babbo Natale gonfiabile.

Ogni giorno, per un totale di ben 14 giorni, il villaggio di Babbo Natale di Golfo Aranci sarà animato da eventi con artisti locali e nazionali tra parate, spettacoli musicali, luminosi, circensi e di magia, baby dance, tombolate, laboratori, trucca bimbi, baby-dance, giochi di gruppo e le immancabili mascotte natalizie.

Si parte con la grande parata inaugurale del 10 dicembre 2023, alla presenza delle mascotte e della musica funky jazz, con esibizioni di danza, gonfiabili, animazione e spettacoli.

Fiore all’occhiello sarà, a nostro avviso, l’esibizione della compagnia di arte circense “Light Sensation Parade” (angeli luminosi, il 15 dicembre 2023) e “Christmas Parade” (elfi e fate del bosco, il 16 dicembre 2023), artisti di acrobatica aerea, contorsionismo, trampoli, giocoleria w fuoco. Da non perdere anche lo spettacolo con il comico e mentalista Andrea Paris (23 dicembre 2023), che conosciamo come ospite di “Zelig” e “Italia’s Got Talent” e vincitore di “Tú sí que Vales“.

Gli eventi si concluderanno in occasione dell’epifania con la grande festa della Befana del 6 gennaio 2024, che prevede animazione e divertimento con le Befane, passeggiata con i pony e caramelle per tutti i bambini!

Programma Eventi Natale Golfo Aranci 2023:

Ecco gli eventi che si svolgeranno presso il villaggio di Babbo Natale a Golfo Aranci:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori info e dettagli, incluse eventuali variazioni al programma, sempre possibili, vi rimandiamo alla pagina Facebook dell’ufficio turistico del Comune: Golfo Aranci Mon Amour.

Come arrivare a Golfo Aranci:

Golfo Aranci è il comune direttamente a nord di Olbia, nel cuore della Gallura costiera, nella Sardegna del nord est. Noi abbiamo puntato la mappa direttamente sulla piazza sede dell’evento.

