Weekend 1, 2 e 3 dicembre 2023 in Sardegna: scopri sagre, eventi e concerti da non perdere!

Weekend 1, 2 e 3 dicembre 2023 in Sardegna: siamo arrivati al primo weekend di dicembre, un fine settimana particolare, nel quale alle manifestazioni più tipiche del periodo autunnale, cominciano ad affiancarsi le manifestazioni natalizie e i primi mercatini di Natale. Anche per questo motivo sarà un weekend molto intenso e tutto da vivere in Sardegna!

Partiamo dal duplice appuntamento di “Autunno in Barbagia“, che farà tappa a Oniferi dove si svolgeranno anche le due giornate dell’ “Onifestival” e a Gadoni dove si svolgerà l’antico “rito de is frakkeras” e dove, al sabato, gli si affiancherà anche il progetto “Isula“. Il nuovo appuntamento con “Saboris Antigus” sarà invece presso il borgo di Suelli, sede dell’importante nuraghe Piscu.

Ma è anche il weekend di “Su Trinta e’ Sant’Andria“, la notte bianca dedicata al vino bianco ad Ozieri, di “Prendas de Adelasia” la grande rievocazione medievale attorno allo spettacolare castello di Burgos, di “Prendas de Ittiri“, della prima “Sagra del vino novello” di Monti, di “Pane e Olio in frantoio” a Santadi, “Artes e Sabores” a Santu Lussurgiu e tanto altro ancora.

Apre anche la “Casa di Babbo Natale a San Sperate“, mentre a Cagliari e Arzachena cominciano i mercatini di Natale, a Marrubiu si festeggia sa “Paschixedda Marrubiesa” e Sant’Antioco inaugura il “Villaggio di Natale“.

