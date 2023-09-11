Festa di Santa Vittoria 2024 a Sarroch: scopri il programma civile dal 13 al 16 settembre 2024!
Festeggiamenti di Santa Vittoria a Sarroch: ecco programma, concerti e orari
Si svolgeranno come sempre verso la metà del mese, i “Festeggiamenti per Santa Vittoria” a Sarroch, la festa patronale della località industriale del sud ovest sardo, dal 13 al 16 settembre 2024.
Il programma civile della festa di Sarroch si differenzia rispetto alle classiche feste patronali della Sardegna per la capacità di soddisfare i gusti musicali di variegate fasce di popolazione.
Tra gli eventi in programma c’è infatti la gara poetica campidanese che vedrà protagonista i poeti improvvisatori Pierpaolo Falqui, Roberto Zuncheddu, Simone Monni, Paolo Mereu, accompagnati dalla chitarra di Mauro Spiga. Il concerto dei Punkreas con il loro “Electric Déja-vu Reloaded Tour“, lo spettacolo “Nostalgia 90” per ballare tutta la notte e il concerto dei Gemelli DiVersi, duo molto apprezzato nella nostra isola dove può vantare decine di date negli ultimi anni.
Da segnalare anche il raduno motociclistico “Santa Vittoria Motor Day“. Non mancheranno neanche la solenne processione, lo spettacolo dei fuochi d’artificio e il solito corollario di stand, bancarelle e paninoteche.
Programma Festa Patronale Sarroch 2024:
Di seguito il programma completo sia religioso che civile. Prima però, un riassunto del programma civile.
Sabato, 14 settembre 2024:
- Santa Vittoria Motor Day, raduno motirustico e spettacolo di stuntman
- Concerto dei Punkreas
Domenica, 15 settembre 2024:
- Nostalgia 90: spettacolo con musica, balli e scenografie a tema
Lunedì, 16 settembre 2024:
- Concerto dei Gemelli DiVersi, con il loro hip-hop italiano della fine degli anni ’90. Prima di loro i Toy Hammers.
