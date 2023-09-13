Italia Romanica in Sardegna, aprono le chiese di 60 borghi sardi, 100 in Italia, dal 16 settembre all’1 ottobre 2023 : il periodo medievale, spesso definito come “secolo oscuro“, rappresenta un’era affascinante e complessa che merita ulteriori indagini, specie in Sardegna, dove questo periodo storico fu particolarmente vivace, con la nascita e lo sviluppo dei 4 Giudicati sardi.

Un secolo oscuro si dice, eppure capace di generare alcuni dei capolavori architettonici più straordinari che costituiscono oggi il patrimonio culturale dell’Europa occidentale. E se il pensiero va subito alle grandi cattedrali gotiche, ampio spazio ebbe anche lo stile romanico, capace di creare capolavori imponenti e solenni.

Da “Le strade del romanico” a “Italia Romanica”:

Nell’ottica di valorizzare questa ricchezza, la “Fondazione Sardegna Isola del Romanico” ha ideato e promosso la manifestazione “Italia Romanica“, un’iniziativa culturale che si focalizza sull’arte e sull’architettura medievale italiane.

Il percorso include oltre cento tra cattedrali, abbazie, monasteri e chiese situate in Sardegna, Sicilia e Lombardia. Questa iniziativa si inserisce nella scia del successo ottenuto dalla stessa Fondazione lo scorso anno, quando “Le giornate del romanico in Sardegna” coinvolsero cinquanta comuni della Sardegna, aprendo al pubblico settanta chiese romaniche.

La manifestazione adesso diventa nazionale, grazie anche all’ingresso di nuovi partner, come la Fondazione Lemine, nota per la sua rassegna annuale “Antico Lemine”, dedicata alla cultura medievale bergamasca, e la Fondazione Le Vie dei Tesori, che dal 2006 è impegnata in Sicilia nella promozione del patrimonio culturale e paesaggistico. Quest’ultima è stata recentemente insignita dall’Encomio al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa, conferito dal Ministero dei Beni Culturali in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio.

Cosa è “Italia Romanica”?

“Italia Romanica” ha l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sullo straordinario patrimonio Romanico in Italia. Nei tre weekend dal 16 settembre all’1 ottobre 2023 , l’iniziativa prevede una serie di visite guidate, eventi speciali e esperienze immersive, tutte dedicate a celebrare l’epoca romanica. Gli eventi metteranno in luce il contributo di illustri scultori, pittori, architetti e ingegneri del Medioevo, il cui genio ha indelebilmente influenzato la storia dell’arte italiana.

Inoltre, circa cento luoghi del Romanico in Sicilia, Sardegna e Lombardia saranno digitalizzati e promossi attraverso visite guidate contestuali, rendendo quest’arte più accessibile al grande pubblico.

In questo modo, “Italia Romanica” non solo accrescerà la consapevolezza del ricco patrimonio medievale italiano, ma fornirà anche un impulso significativo alla sua valorizzazione e fruizione. Anche perché spesso noi tutti tendiamo a dare per scontato ciò che ci è vicino e che conosciamo da sempre, senza renderci conto dei grandi tesori culturali che ci circondano.

Calendario Italia Romanica in Sardegna:

Le aperture, tutte gratuite, interessano le chiese e monumenti medievali di ben 60 borghi della Sardegna, in netta crescita rispetto ai 50 della scorsa edizione.

Sabato 16 e domenica 17 settembre 2023:

Bonarcado

Bosa

Cabras

Codrongianus

Galtellì

Gesico

Ittireddu

Mogoro

Ollastra

Ottana

Ploaghe

Samassi

Santa Giusta

Silanus

Tramatza

Uri

Usini

Zeddiani

Zerfaliu

Sabato 23 e domenica 24 settembre 2023:

Anela

Ardara

Banari

Bulzi

Ghilarza

Guasila

Irgoli

Masullas

Oschiri

Porto Torres

Quartu Sant’Elena

Santu Lussurgiu

Sardara

Tergu

Tratalias

Uta

Villamassargia

Villaspeciosa

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023:

Bauladu

Cargeghe

Cossoine

Dolianova

Florinas

Fordongianus

Iglesias

Milis

Olbia

Oristano

Orotelli

Oschiri

Ozieri

Pula

San Vero Milis

Semestene

Siamaggiore

Siddi

Simaxis

Solarussa

Villa San Pietro

Villamar

Villaputzu

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

