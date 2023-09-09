Festival delle Pro loco della Sardegna a Sestu, leggi il programma: quello che vi raccontiamo oggi è uno dei pochi eventi che non si è mai fermato, neanche negli anni del Covid, stiamo parlando dell’atteso “Festival delle pro loco” della Sardegna, che si svolgerà anche quest’anno presso la suggestiva chiesa campestre di San Gemiliano dell’ omonima in località in agro di Sestu.

L’appuntamento con il “18° raduno regionale eno-gastronomico delle sagre paesane” è quindi per il 5 e 6 ottobre 2024 , quando potremo degustare tante specialità tipiche della Sardegna cucinate dalle pro loco provenienti da tutta l’isola.

Le Pro Loco presenti, infatti, si cimenteranno nella preparazione delle degustazioni dei loro piatti tipici. Pensate che saranno servite un totale di ben 18 degustazioni differenti!

L’animazione sarà a cura del GruppoFolk Inuraghi, della banda musicale Giuseppe Verdi (già vincitrice del primo premio come Miglior Banda Sinfonica alla XXIV edizione del festival internazionale per bande e majorettes di Giulianova) e della maschera tradizionale de Is Mustayonis e S’Orku Foresu, tutti di Sestu.

Programma di massima del Festival delle Pro loco di Sestu:

Non solo le specialità tipiche cucinate dalle Pro Loco della Sardegna, le degustazioni saranno infatti accompagnate da spettacoli folk e musica tradizionale.

Sabato, 5 ottobre 2024:

dalle ore 19:00 alle ore 24:00 – Distribuzione delle pietanze preparate da volontari e soci delle Pro Loco presenti.

Domenica, 6 ottobre 2024:

dalle ore 19:00 alle ore 24:00 – Distribuzione delle pietanze preparate da operatori, volontari e soci delle Pro Loco presenti.

Chiesa di San Gemiliano a Sestu – photo credit: kristobalite via photopin cc

Cosa sarà possibile mangiare?

I piatti della tradizione vengono preparati nelle lollas attorno al santuario dalle Pro loco ospiti. Tra i piatti in degustazione tantissimi piatti tradizionali provenienti dai 4 angoli della Sardegna, prodotti con ingredienti locali a km0.

Pro loco di Sestu : Anelli di cipolla a km0 Pane tipico sestese Pecora a cappotto Seadas Panadine Gnocchetti al sugo di cinghiale e pecorino Gnocchetti al brodo di pecora e pecorino Culurgiones

: Pro loco di Arbus : Sabato: Capra, cardi e patate Domenica: Capra con pomodori secchi

: Pro loco di Dolianova : Quaglie a taccula bollite

: Quaglie a taccula bollite Pro loco di Donori : Sabato: Lumache e fregula Domenica: porchetta arrosto

: Pro loco di Ortacesus : Su preimentu de s’accabadora

: Su preimentu de s’accabadora Pro loco di Siamanna : Ravioli al sugo

: Ravioli al sugo Pro loco di Soleminis : Maiale alla birra

: Maiale alla birra Pro loco di Ussana : Ravioli dolci fritti e fichi d’india del territorio

: Ravioli dolci fritti e fichi d’india del territorio Pro loco di Villasalto: Capra in umido

Dove dormire a Sestu:

Se volete dormire a Sestu, questi sono i nostri suggerimenti, sono tutte strutture che potete prenotare anche adesso online.

Veduta laterale della chiesa di San Gemiliano a Sestu – photo credit: kristobalite via photopin cc

Dove si trova e come arrivare a San Gemiliano di Sestu:

La località si trova praticamente equidistante tra Sestu, Ussana, Monastir e San Sperate. Per capirci rimane dietro Conforama e Trony, a due passi dalla SS131.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consigliamo di consultare la pagina Facebook ufficiale dell’evento oppure il suo sito ufficiale, o ancora la pagina dell’ Associazione Pro Loco Sestu. Contatti telefonici e email: 331 365 9624 – 366 636 9789 – prolocosestu@gmail.com.

