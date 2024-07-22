Festa del Gusto a Santa Lucia di Siniscola, date e programma 2024: torna anche quest’anno, nel weekend del 25, 26, 27 e 28 luglio 2024 , nello splendido borgo di Santa Lucia di Siniscola, nel cuore della Baronia, in provincia di Nuoro, ma a una manciata di chilometri dalla Gallura (mezz’ora di macchina a sud di San Teodoro), il prossimo appuntamento con la “Festa del gusto internazionale“.

La Festa del gusto è la kermesse enogastronomica che sta riscuotendo uno strepitoso successo di pubblico lungo il suo tour tra le più importanti località turistiche della Sardegna: da Tortolì a Golfo Aranci, da Cagliari e a Costa Rei.

Ma cosa è la festa del gusto? Si tratta di un momento di incontro tra culture provenienti da tutto il mondo, l’Italia e la Sardegna che si realizza a tavola, con tanti food truck, cucine e postazioni provenienti da ogni dove che cucinano a vista i piatti tipici del territorio di provenienza, in formato cibo da strada.

Ci si potrà quindi immergere tra i fumi delle grigliate e i profumi dei diversi piatti mentre si cammina nel panoramico lungomare della torre di Santa Lucia, magari dopo aver passato una splendida giornata di mare tra le eccezionali spiagge della zona.

Grande novità dell’edizione 2024 è l’arrivo in Sardegna di due stand che hanno subito incontrato il favore del pubblico:

lo stand dedicato alla cucina giapponese, con i “Noodle Yakisoba” (tagliolini alle verdure alla piastra), “Gyoza” (ravioli di carne o di verdure alla piastra), “Bao” (panini al vapore con carne o verdure) e altre succulente specialità nipponiche.

Stand cucina giapponese alla Festa del gusto

lo stand nordeuropeo, propone sia specialità tedesche (come i wurstel bavaresi), dall’altro offre un golosissimo assaggio dell’incredibile pasticceria belga (waffel o bretzel che vengono farciti con ogni golosità possibile, tra creme, panna, nutella, piccoli waffer, frutta fresca). E poi ancora mega panini, hamburger, bicchieri di frutta fresca con aggiunta di panna facoltativa, piatti vegani e via dicendo.

Stand della pasticceria belga alla Festa del gusto

Tra le conferme invece ricordiamo i tanti arrosti, a partire dal maialetto sardo e dalle altre arrostite della tradizione sarda, per continuare l’Asado argentino e l’ormai celebre grigliata di 25 metri quadri della sua griglia. Confermatissimi anche lo stand brasiliano con la sua tenerissima picanha e numerosi piatti e dolci tipici; lo stand messicano con tacos, burritos, nachos, papas mexicanas, birra messicana e tequila; e poi uno dei migliori street food di paella, per tutti gli amanti di questo gustoso piatto spagnolo.

Paella spagnola alla festa del gusto in Sardegna

Tanti anche gli spettacoli e l’animazione, tra incredibili spettacoli di fioco e luci a led, serate dedicate alla musica dance anni ’80 e ’90 e ancora balli latino americani e il mitico DJX che porta anche a Santa Lucia il suo spettacolo le hit più hot dell’estate, per ballare tutta la notte..

L’accesso all’area della festa è gratuito, sono gratuiti anche gli eventi, si pagano solo le consumazioni.

Noi vi ricordiamo che l’evento gode anche del patrocinio del Comune di Siniscola.

Cosa si mangia alla Festa del Gusto di Siniscola?

Quindi, riassumendo, ecco cosa si potrà mangiare:

Sardegna: a fare da padrone di casa ci saranno le prelibate pietanze della tradizione sarda con antipasti tipici, taglieri, maialetti arrosto, hamburger di pecora (i famosi “brebei burger”), seadas, porchetta, carni tipiche e via dicendo.

Street food internazionale:

Messico : con tacos, burritos, la tequila e la birra messicana;

: con tacos, burritos, la tequila e la messicana; Brasile : con la celebre e gustosissima picanha , dalle sue carni tenerissime;

: con la celebre e gustosissima , dalle sue carni tenerissime; Argentina : lo strepitoso asado argentino , uno stand con una grigliata magnifica, che copre un’area di decine di metri quadri, uno spettacolo anche solo da osservare, figuriamoci da gustare. Si può persino ordinare un kg di carne Argentina, ma bisogna essere almeno in due o tre persone affamate per finirlo!

: lo strepitoso , uno stand con una grigliata magnifica, che copre un’area di decine di metri quadri, uno spettacolo anche solo da osservare, figuriamoci da gustare. Si può persino ordinare un kg di carne Argentina, ma bisogna essere almeno in due o tre persone affamate per finirlo! Spagna: con la gustosissima paella.

Stand della cucina tradizionale italiana:

Cucina Romana

Puglia : i panzerotti tipici pugliesi;

: i panzerotti tipici pugliesi; Sicilia: cannoli tipici siciliani, arancine, dolci di pasta di mandorle.

E poi, se ancora non vi basta, frittura di pesce, patatine, patatine a spirale, bomboloni alla crema e tanto altro ancora.

Cosa si può bere?

La Festa del Gusto 2024 è anche una grande festa della birra artigianale, sarda e non solo, con una straordinaria proposta di birre, fresche e rinfrescanti, proprio come piacciono a te. Inoltre, da non perdere i deliziosi cocktail caraibici, mixati direttamente dai nostri scatenati barman cubani!

Programma Festa del Gusto 2024, Santa Lucia di Siniscola:

Giovedì, 25 luglio 2024:

ore 18:30 circa – Apertura fusti di birra e cucine dello street food

e in apertura – Le mascotte del Cartoon Fest incontrano i bambini, per tante foto, sorrisi e divertimento

durante la serata – Spettacolo di fiamme e luci con le “Fire Girls Sardegna”

Venerdì, 26 luglio 2024:

ore 18:30 circa – Apertura fusti di birra e cucine dello street food

e in apertura – Le mascotte del Cartoon Fest incontrano i bambini, per tante foto, sorrisi e divertimento

durante la serata – Imperdibile Dj set con due di deejay più amati in Terra Sarda: Angelo Fraternali e Simon Luca

Sabato, 27 luglio 2024:

ore 18:30 circa – Apertura fusti di birra e cucine dello street food

e in apertura – Le mascotte del Cartoon Fest incontrano i bambini, per tante foto, sorrisi e divertimento

durante la serata – Musica con Dj-X per ballare con le hit più infuocate dell’estate

Domenica, 28 luglio 2024:

ore 18:30 circa – Apertura fusti di birra e cucine dello street food

e in apertura – Le mascotte del Cartoon Fest incontrano i bambini, per tante foto, sorrisi e divertimento

durante la serata – Grande party finale anni ’70

A che ora inizia e finisce?

Si incomincia ogni giorno a partire dalle ore 18:30 circa. Gli stand e le cucine della “Festa del gusto” rimarranno aperti fino a tarda sera.

Dove si trova e come arrivare a Santa Lucia di Siniscola:

