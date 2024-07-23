Notte Bianca a Cannigione il 26 luglio 2024, serata medievale e cibi tradizionali!
Notte Bianca a Cannigione, programma del 26 luglio 2024: tornano come ogni anno le immancabili Notti Bianche di Cannigione, la celebre frazione a mare di Arzachena, ai confini della Costa Smeralda. E torna venerdì 26 luglio 2024 con un’altra bella serata di festa nel cuore dell’estate.
Si inizia con l’arrivo del fresco della sera, a partire dalle ore 21:00, con l’imperdibile corteo medievale, al quale partecipano alcune delle associazioni più importanti tra quelle dedite alla rievocazione storico-medioevali in Sardegna.
Non solo medioevo, la serata sarà impreziosita dalla presenza delle tradizioni dei gruppi folk, da musica dal vivo e spettacoli di luci, fuoco e danze orientali.
Si potranno inoltre degustare i dolcissimi ravioli da passeggio preparati dal gruppo folk “Santa Maria” di Arzachena, che si affiancherà al mercatino all’aperto con delizie alimentari e non.
Programma Notte Bianca, Cannigione:
Venerdì, 26 luglio 2024:
- dalle ore 21:00 – Notte Bianca. Durante la serata:
- Corteo medievale, con:
- “Corporazione arcieri medievali” di Sanluri,
- Musici e sbandieratori del gruppo medievale “Quartiere Castello” di Iglesias,
- Musici medievali “Il popolo dai mille colori“.
- Esibizione gruppi folk:
- Gruppo folk “Città di Ozieri”
- Gruppo mini folk “Santa Maria” di Arzachena;
- Musica dal vivo con i “D Quartet”
- Oriental Fire Show: spettacolo di luci, fuoco e danze orientali
- Open air Market Food Tasting
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma dell’ultimo minuto, vi rimandiamo alla pagina Facebook del Comune di Arzachena, solitamente molto ben seguita e sempre aggiornata.
Dove si trova Cannigione, frazione di Arzachena:
