Notte Bianca a Cannigione il 26 luglio 2024, serata medievale e cibi tradizionali!

Daniele Puddu 23 Luglio 2024
Notte Bianca Cannigione 26 luglio 2024, manifesto e programma

Notte Bianca a Cannigione, programma del 26 luglio 2024: tornano come ogni anno le immancabili Notti Bianche di Cannigione, la celebre frazione a mare di Arzachena, ai confini della Costa Smeralda. E torna venerdì 26 luglio 2024 con un’altra bella serata di festa nel cuore dell’estate.

Si inizia con l’arrivo del fresco della sera, a partire dalle ore 21:00, con l’imperdibile corteo medievale, al quale partecipano alcune delle associazioni più importanti tra quelle dedite alla rievocazione storico-medioevali in Sardegna.

Non solo medioevo, la serata sarà impreziosita dalla presenza delle tradizioni dei gruppi folk, da musica dal vivo e spettacoli di luci, fuoco e danze orientali.

Si potranno inoltre degustare i dolcissimi ravioli da passeggio preparati dal gruppo folk “Santa Maria” di Arzachena, che si affiancherà al mercatino all’aperto con delizie alimentari e non.

Programma Notte Bianca, Cannigione:

Venerdì, 26 luglio 2024:

  • dalle ore 21:00 – Notte Bianca. Durante la serata:
    • Corteo medievale, con:
      • Corporazione arcieri medievali” di Sanluri,
      • Musici e sbandieratori del gruppo medievale “Quartiere Castello” di Iglesias,
      • Musici medievaliIl popolo dai mille colori“.
    • Esibizione gruppi folk:
      • Gruppo folk “Città di Ozieri”
      • Gruppo mini folk “Santa Maria” di Arzachena;
    • Musica dal vivo con i “D Quartet”
    • Oriental Fire Show: spettacolo di luci, fuoco e danze orientali
    • Open air Market Food Tasting

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma dell’ultimo minuto, vi rimandiamo alla pagina Facebook del Comune di Arzachena, solitamente molto ben seguita e sempre aggiornata.

Dove si trova Cannigione, frazione di Arzachena:

