Fiesta Latina a Torre delle Stelle: il meglio dello street food sudamericano, dei cocktail caraibici e della musica e dei balli latino americani è pronto a invadere il parco comunale di Torre delle Stelle (in territorio di Maracalagonis, lungo la strada costiera che da Cagliari arriva a Villasimius), con la “Fiesta Latina“: dal 25 al 28 luglio 2024 (da giovedì a domenica).

La Fiesta Latina è la manifestazione itinerante dedicata alla cultura sudamericana che sta facendo scatenare le più importanti piazze sul mare delle località turistiche più rinomate della Sardegna. Ma di cosa si tratta?

Cosa è la Fiesta Latina?

“La Fiesta Latina” è un vero festa per il palato, un’avventura culinaria che vola attraverso la grande America Latina, amigos! Vieni a scoprire il sabor de nuestra tierra con la vera grigliata argentina, l’asado. Carne jugosa e piena di sapori, grigliata alla perfezione come solo noi sappiamo fare. ¡Que rico! Ma non è solo questo, amigo! Le nostre empanadas croccanti ti aspettano, doradas y deliciosas, un boccone di piacere che ti farà innamorare. E i tacos e burritos? Si, vengono direttamente dal cuore del México, con il loro stile inconfondibile e sabor unico. Y, por supuesto, non potevano mancare i nostri cocktails cubanos! Vieni a rinfrescarti con un mojito o un daiquiri, preparati con tutto l’amor de nuestra tierra. La “Fiesta Latina”, un viaggio di sabor y pasión.

Balli e ritmi sudamericani:

E poi c’è l’intrattenimento, questo weekend farà fresco la sera, il clima ideale per ballare tutta la notte con i balli di gruppo latino-americani, con la partecipazione di ballerini professionisti e musica dal vivo con band cubane tutte le sere.

Orari Fiesta Latina a Torre delle Stelle:

Si comincia, tutti i giorni, dalle ore 18:00.

Programma Festa Latina Torre delle Stelle 2024:

dalle ore 18:00 – Parco comunale in via del Sagittario – Festival della cultura Latino-Americana : Specialità Culinarie tipiche del Sud America : Brasile Argentina Cuba Perù Messico Spagna Cocktail Balli e folklore con ballerini professionisti Animazione e musica dal vivo con band cubane tutte le sere

:

Gli organizzatori segnalano la presenza di diverse opzioni gluten free fra carne argentina, churrasco brasiliano, tacos messicani, paella e altro.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Infoline: 349 173 5596

Come arrivare a Torre delle Stelle:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: