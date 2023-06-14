Eventi Estate 2023 a Tempio Pausania: è cominciata come sempre a inizio mese l’ “Estate tempiese 2023“, il folto calendario di eventi che accompagnerà locali e turisti per tutta l’estate 2023.

Bene, ecco l’intero programma di eventi di giugno, luglio e agosto 2023 a Tempio Pausania tra rassegne, festival, libri, manifestazioni enologiche e agroalimentari, feste religiose, spettacoli, danza, mostre, cinema, musica e tanto altro ancora.

Anche se credo che il programma verrà ulteriormente integrato in seguito, o almeno spero, visto che manca un grande evento come il “Ferragosto sul Limbara“.

Eventi in evidenza a giugno 2023:

A giugno 2023 si svolgeranno numerose attività, su tutte presentazioni di libri, mostre, spettacoli, danza, feste religiose, ma soprattutto la “Festa della musica” in centro storico (21 giugno 2023), la maratona “Corri Nuchis” (21 giugno 2023) e, su tutte, l’attesa “Notte Romantica” (24 giugno 2023).

Eventi in evidenza a luglio 2023:

In programma ta gli eventi di luglio 2023 spiccano il festival “Onde Sonore” (con il concerto per archi d’orchestra, il 9 luglio 2023), il “Faber Festival” (14, 15 e 16 luglio 2023), la presentazione del libro “De André e l’isola Paradiso” (16 luglio 2023), il “Festival Trinidad Flamenca” (25 luglio 2023) e, soprattutto, la “Commemorazione per il 40° anniversario dei caduti di Curragghjia” (28 luglio 2023), per un momento di ricordo e riflessione sulla piaga degli incendi estivi. Le vittime del devastante incendio di Curraggia furono insignite della medaglia d’oro al valore civile nel 2007.

E poi ancora l’esposizione canina, gli incontri con gli autori di Mintuà, ulteriori mostre e spettacoli e tanto altro ancora.

Eventi in evidenza ad agosto 2023:

Sono molti gli eventi di agosto 2023 da non perdere a Tempio Pausania, su tutti ricordo “Isa Bionda” (incontro internazionale del folklore del 4, 5 e 7 agosto 2023), il “Corri Limbara” (6 agosto 2023), la “Festa di San Lorenzo” nel bosco omonimo (10 agosto 2023), “Calici di Stelle” (11 agosto 2023), l’atteso concerto di Simone Cristicchi (22 agosto 2023), la “Festa patronale di Tempio” con il concerto di Giusy Ferreri (27 e 28 agosto 2023) e la ventunesima edizione di “Cinemadamare” (dal 27 agosto al 2 settembre 2023).

Tra le curiosità, vi ricordo che a Tempio si mangia la pizza migliore della Sardegna

