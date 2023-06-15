Lollove in Fiore: scopri il programma completo di sabato 17 giugno 2023!

Lollove in Fiore: è in calendario per sabato prossimo, il 17 giugno 2023 , la manifestazione “Lollove in Fiore: un’esplosione di colori e creatività!“, che come dice il nome stesso, si svolgerà nello splendido borgo di Lollove, frazione di Nuoro.

Un borgo divenuto quasi fantasma, ma che negli ultimi anni sta venendo valorizzato da tutta una serie di manifestazioni ed eventi. Sabato prossimo si parte alle ore 10:00, con le viuzze del borgo dal sapore medievale, che verranno trasformate in autentiche opere d’arte, grazie a un incredibile tappeto infiorato, composto da sette quadri floreali.

E potremo assistere dal vivo al lavoro degli abili infioratori di Guspini, che durante tutta la giornata daranno vita a questa meravigliosa opera, dalla tracciatura dei disegni alla meticolosa copertura delle linee e degli spazi con fiori freschi e essiccati.

Durante la giornata inoltre, Lollove ospiterà un’estemporanea di pittura organizzata dall’associazione “Uniamoci Lollove“. Noi vi ricordiamo che, dall’anno scorso, Lollove è entrato ta i Borghi più belli d’Italia.

Programma Lollove in fiore:

Sabato, 17 giugno 2023:

dalle 10:00 – Lollove in fiore

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

La manifestazione è organizzata dal Comune di Nuoro, in collaborazione con le associazioni “Intermezzo“, “Uniamoci Lollove” e “Infioratori Santa Maria” di Guspini, ad essi vi rimandiamo per avere maggiori dettagli e per eventuali aggiornamenti, anche dell’ultimo minuto.

Lollove, come arrivare:

Ecco la posizione esatta di Lollove sulla cartina della Sardegna, siamo a due passi da Nuoro.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: