Eventi Giugno 2023 a Badesi, ecco il programma completo: Badesi è una bella località balneare del nord Sardegna, posizionata tra Castelsardo e la Costa Rossa, famosa per le sue lunghe spiagge sabbiose, spesso ventilate e per questo molto amate da chi pratica sport da onda. Badesì che, negli ultimi anni, ha ricevuto e confermato diverse Bandiere Blu per le sue spiagge.

Bene, il grazioso borgo dell’est della Gallura è celebre anche per l‘intenso calendario di eventi estivi per tutti i gusti pensato per animare le serate di locali e turisti. Oggi vi proponiamo il programma di giugno 2023, che presto integreremo con gli eventi e le sagre di luglio e agosto 2023.

E allora andiamo subito a vedere il programma delle sagre e degli eventi di giugno 2023 a Badesi . Si parte, con la grande festa patronale del Sacro Cuore.

Calendario Eventi Giugno 2023 a Badesi:

15, 16, 17 e 18 giugno 2023 – Festa Patronale Sacro Cuore di Gesù , programma:

Venerdì, 23 giugno 2023:

ore 21:00 – Piazza Sacro Cuore di Gesù – Degustazione seadas, serata allietata dalle musiche del duo Taverna

Martedì, 27 giugno 2023:

ore 20:00 – Centro abitato – Serata del gusto con degustazione di prodotti locali

Mercoledì, 28 giugno 2023:

ore 21:30 – Teatro comunale in via Pascoli – Proiezione di un film d’animazione

Venerdì, 30 giugno 2023:

ore 20:00 – Piazza della chiesa in località Muntiggioni – Presentazione del libro: “Poema di Gaddura e di la Saldigna tutta“, presentano Francesco Carbini, Andrea Muzzeddu e Zelindo Pucci

Dove dormire a Badesi:

Più si avanza verso l’estate, più sarà difficile trovare camere libere. Ecco alcune delle offerte più interessanti per pernottare a Budoni.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali integrazioni o cambiamenti al programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook della Pro loco di Badesi. Per la sola festa patronale di Badesi invece, vi rimandiamo alla pagina Facebook degli organizzatori.

Badesi, come arrivare:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: