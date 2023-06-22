Festa di San Giovanni 2023 a Cannigione (Arzachena): Ecco il programma completo del 23, 24 e 25 giugno 2023!

Daniele Puddu 22 Giugno 2023
Programma festa San Giovanni e Notte Bianca a Cannigione

Festa di San Giovanni 2023 a Cannigione: si svolgerà nel prossimo weekend, il 23, 24 e 25 giugno 2023, la festa patronale di Cannigione, località balneare in territorio di Arzachena e che possiamo considerare la porta d’ingresso della Costa Smeralda.

I festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista prevedono un folto programma di eventi, tra funzioni religiose, processioni a mare, sagre, notti bianche, giochi per bambini, esibizioni folk, dj set, il concerto di Fausto Leali, musica latina con Bebecita e tanto altro ancora.

Subito prima di vederne assieme il programma completo 2023, eccovi inoltre qualche consiglio su cosa fare ad Arzachena e la cartina delle spiagge più belle della Costa Smeralda. Trovate invece qui il calendario con i programmi delle Feste di San Giovanni in Sardegna!

Programma San Giovanni Cannigione:

Venerdì 23 giugno 2023:

  • ore 18:00 – Vespri Solenni
  • ore 19:00 – Santa Messa e novena in onore di San Giovanni Battista
  • ore 20:00 – Benedizione di lu focu de Santu Gjuanni
  • ore 20:30 – Sagra de su casgiu furrjatu (il “formaggio fuso“)
  • ore 21:00 – Via Nazionale – Notte bianca, a cura dell Ascor, con:
    • Caracca band tamburi itineranti, accompagnata da trampolieri, giocolieri e acrobati, a cura di ABC animazione
    • Esibizione delle bande musicali:
      • Puccini di La Spezia
      • Città di Arzachena
    • Antonio Fresi – Fox Band (live band pop italiana)
    • Mercatino
    • Music circus
    • Open air market & food tasting
  • ore 21:30 – Piazza San Giovanni Battista – Ballo liscio con Mirko Putzu

Sabato, 24 giugno 2023:

  • ore 08:00 – Piazza San Giovanni Battista – Raccolta di sangue a cura dell’AVIS
  • ore 11:00 – Santa Messa
  • ore 17:00 – Ingresso dei gruppi folk e delle bande musicali in piazza
  • ore 17:30 – Inizio processione con il Santo Patrono per le vie del paese, accompagnato dalla banda musicale di Arzachena e dalla banda musicale Puccini di La Spezia
    ore 18:00 – Processione a mare con imbarco dal porto di Cannigione
    ore 19:00 – Parco Riva Azzurra – Santa Messa solenne in onore di San Giovanni Battista, presieduta da Mons. Ignazio Sanna, Vescovo emerito di Oristano
    ore 20:00 – Parco Riva Azzurra – Preparazione panini e bibite, a cura del ocmitato organizzatore
    ore 20:30 – Parco Riva Azzurra – Musica con Dj Resident
    ore 22:00 – Parco Riva Azzurra – Concerto di Fausto Leali

Domenica, 25 giugno 2023:

  • ore 14:00 :
    • Regata velica: “1 Trofeo San Giovanni Battista“, a cura dello Yacht club Cannigione
    • Parco Riva Azzurra – Giochi di gruppo per adulti e bambini
  • ore 19:00 – Santa Messa
  • ore 20:30 – Piazza San Giovanni Battista – Premiazione regata velica
  • ore 22:00 – Piazza San Giovanni Battista:
    • Spettacolo di cabaret con il comico Giuseppe Masia
    • Musica latina con lo show Bebecita

Vacanze a Cannigione:

Volete passare la sera o un periodo di vacanza più prolungato a Cannigione? Eccovi qualche consiglio su dove dormire a Cannigione.

Dove si trova e dove mangiare a Cannigione:

Il formaggio fuso e i panini non fanno per voi? Ecco dove mangiare a Cannigione e dintorni:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sulla festa:

Vi consiglio di consultare la pagina Facebook del comitato organizzatore.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: