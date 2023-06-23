Weekend 23, 24 e 25 giugno 2023 in Sardegna: buongiorno ragazzi, eccoci arrivati ad un altro weekend da ricordare per il gran numero di eventi, sagre e concerti per tutti i gusti che organizzatori e comitati hanno preparato per noi in tutta la Sardegna. Un altro weekend baciato dal sole, ma un po’ più fresco dopo l’ondata di calore degli ultimi giorni, ma la nostra isola dovrebbe essere risparmiata dai temporali che colpiranno il resto d’Italia.

Tanti eventi dicevamo, cominciamo con l’ultimo appuntamento stagionale sia con la “Primavera nel cuore della Sardegna” che con le “Sagra delle ciliegie“, grazie alla “Fiera delle ciliegie” di Laconi.

Da segnalare anche la “Sagra della pecora” a Siamanna, Settimo San Pietro, Musei e Olmedo, la “Fiera del tartufo” a Nurallao e la “Sagra de Sas Panafittas” a Nughedu San Nicolò, “Enogastronomica” a Orosei, “Degustazione delle Seadas” a Badesi. E poi ancora feste delle birra, del vino e degli spumanti ad Arborea, Putifigari, Villasor e Cagliari.

Da segnalare anche gli appuntamenti con le “Notti romantiche” proposte dall’associazione dei borghi più belli d’Italia a Lollove, Bosa, e Atzara (evento annullato per lutto invece a Castelsardo) e le “Feste della musica” proposte dal Ministero della cultura.

Tanti anche gli appuntamenti religiosi, abbiamo raccolto i programmi di ben 51 feste per San Giovanni Battista in tutta la Sardegna, proprio in occasione del Solstizio d’estate. Ad Alghero, Siniscola, Sassari e Bonorva, San Giovanni Suergiu alcune delle feste più importanti.

A Cagliari torna invece il coloratissimo e festivo corteo del “Sardegna Pride“, con tanto di “Pride Park” al parco della Musica. A proposito di musica, una marea di concerti in Sardegna, tante band e cover band locali, ma anche Lacuna coil, Le Vibrazioni, Shade, SvenVath, Fausto Leali, Clementino e via dicendo.

Per il programma di questi e altri sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 23, 24 e 25 giugno 2023 , vi rimandiamo al resto dell'articolo. Scegliere uno o più link qui sotto, in base all'area geografica di vostro interesse.

Vi ricordiamo infine che in caso di refusi o segnalazioni di nuovi eventi potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

IMPORTANTE : verifica sempre gli ultimi aggiornamenti disponibili prima di partire, con i link fonte alle pagine social degli organizzatori che inseriamo in ogni articolo (nella sezione "Per maggiori info e aggiornamenti" di ogni articolo). Talvolta infatti, potrebbero esserci cambiamenti al programma e persino rinvii di eventi, senza che ne siamo venuti a conoscenza!

