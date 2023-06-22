Festa di San Giovanni 2023 in Sardegna: scopri i programmi in 51 paesi tra fuochi, notti magiche e feste patronali!
Festa di San Giovanni Battista 2023 in Sardegna: in occasione del solstizio d’estate, si festeggia anche la festa di San Giovanni Battista, che propone tutta una serie di riti e sincretismi tra la tradizione pagana e quella cristiana: tra raccolta delle erbe, su Nenniri, l’acqua di San Giovanni, grandi falò, il rito del comparatico (quando saltando il fuoco assieme si diventa compari) e via dicendo.
La notte di San Giovanni:
Nel solstizio d’estate il sole vince sulle tenebre e, simbolicamente, il bene ha la vittoria sul male. Nella notte le pietre, le erbe e la rugiada si caricano di virtù raggiungendo il massimo potere. È la notte della magia, è anche la notte delle streghe e delle sciamane, la notte che sancisce i patti di sangue nei comari dei fiori. Leggi il nostro articolo dedicato ai riti del solstizio d’estate in Sardegna.
Negli stessi giorni la Chiesa festeggia uno dei Santi più importanti e amati: San Giovanni Battista. Giovanni Battista peraltro è l’unico santo, insieme alla Vergine Maria, del quale celebra sia la nascita terrena che la morte (il “dies natalis“, cioè la nascita alla vita eterna).
In Sardegna San Giovanni è il patrono di Arzana, Benetutti, Buggerru, Castiadas, Fonni, Ilbono, Isili, Masainas, Olzai, Portoscuso, Pula, San Giovanni Suergiu, Sedilo, Sennori, Settimo San Pietro, Siniscola, Ussassai (San Giovanni Decollato), Villanova Monteleone (Martirio di San Giovanni Battista, il 29 agosto), Ittiri e Ossi.
Eventi e feste di San Giovanni Battista in Sardegna:
Quelli che abbiamo raccolto sono eventi che si svolgono in tutta la Sardegna, da Cagliari a Sassari, passando per decine di piccoli e grandi borghi, noi abbiamo raccolto i programmi di ben 51 località. Potete però inviarci le vostre segnalazioni di ulteriori eventi e programmi sulla nostra pagina Facebook “Eventi e sagre in Sardegna“.
Per facilità di consultazione, li abbiamo divisi per provincia. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data e tutti gli aggiornamenti!
Feste di San Giovanni in provincia di Sassari (Gallura inclusa):
- Alghero – Focs de Sant Joan 2023 ad Alghero – 23 giugno 2023
- Badesi – San Giovanni Battista a Badesi – 23 e 24 giugno 2023
- Benetutti – Festeggiamenti in onore di San Giovanni e Timoteo a Benetutti – 23 e 24 giugno 2023
- Bono – Festa San Giovanni Battista 2023 a Bono – 23 e 24 giugno 2023
- Bonorva – San Giovanni Battista Bonorva 2023 – 23, 24 e 25 giugno 2023
- Bulzi – Fogarone de Santu Juanne 2023 a Bulzi – 23 giugno 2023
- Cannigione – Festa patronale di San Giovanni Battista 2023 a Cannigione – 23, 24 e 25 giugno 2023
- Chiaramonti – San Giovanni Battista Chiaramonti 2023 – 23, 24 e 25 giugno 2023
- Ittiri – Festa di San Giovanni Battista 2023 a Ittiri – 23 e 24 giugno 2023
- Mara – Festa San Giovanni Battista 2023 a Mara – 23 e 24 giugno 2023
- Olmedo – San Giovanni Olmedo 2023 – 24 giugno 2023
- San Teodoro – Lu focu di Santu Gjuanni – 23 giugno 2023
- Sassari – Festa di San Giovanni a Sassari – 23 e 24 giugno 2023
- Sennori – Festa di San Giovanni Battista 2023 a Sennori – 22, 23 e 24 giugno 2023
- Siligo – Su Fogarone 2023 a Siligo – 23 giugno 2023
- Thiesi – Santu Juanne 2023 a Thiesi – 22, 23 e 24 giugno 2023
- Viddalba – Fuochi di San Giovanni 2023 a Viddalba – 23 giugno 2023
- Villanova Monteleone – Sos Fogulones de Santu Giuanne 2023 a Villanova Monteleone – 23 giugno 2023
Feste di San Giovanni in provincia di Nuoro (Ogliastra inclusa)
- Aritzo – Notte magica di San Giovanni ad Aritzo – 23 e 24 giugno 2023
- Arzana – San Giovanni 2023 ad Arzana – 24 giugno 2023
- Fonni – Festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista 2023 a Fonni – 22, 23, 24, 25 giugno 2023
- Ilbono – Festa patronale San Giovanni Battista 2023 a Ilbono – 24 giugno 2023
- Mamoiada – Notte di San Giovanni a Mamoiada – 24 giugno 2023
- Ovodda – San Giovanni Battista Ovodda 2023 – 24 giugno 2023
- Posada – Festa Santu Juanne ‘e Mare 2023 a Posada – 22, 23, 24 e 25 giugno 2023
- Siniscola – Festa di San Giovanni Battista 2023 a Siniscola – 24 e 25 giugno 2023
Feste di San Giovanni in provincia di Oristano:
- Bidonì – Festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista 2023 a Bidonì – 23 e 24 giugno 2023
- Nuoro – Festa San Giovanni Battista Nuoro 2023 – in corso, fino al 25 giugno 2023
- Nurachi – Festa di San Giovanni Battista 2023 a Nurachi – 23, 24 e 25 giugno 2023
- Oristano – Natività di San Giovanni Battista Patrono del Gremio dei contadini – 23, 24 e 25 giugno 2023
- Sedilo – Santu Juanni Battista 2023 a Sedilo – 23 e 24 giugno 2023
- Siamanna – Festa di San Giovanni 2023 e Sagra della pecora a Siamanna – 23 e 24 giugno 2023
Feste di San Giovanni Battista nel sud Sardegna (Provincia del sud Sardegna e Città metropolitana di Cagliari, include anche il Medio Campidano e il Sulcis-Iglesiente)
- Buggerru – Festa di San Giovanni Battista 2023 a Buggerru – 23 e 24 giugno 2023
- Cagliari – Festa di San Giovanni Battista organizzata dall’Arciconfraternita della Solitudine – 24 giugno 2023
- Calasetta – Festa San Giovanni a Calasetta – 23 giugno 2023
- Carbonia – La Notte di San Giovanni al Parco Archeologico Cannas Di Sotto – 24 giugno 2023
- Castiadas – San Giovanni 2023 a Castiadas – 24 e 25 giugno 2023
- Domusnovas – Festa di San Giovanni Battista 2023 a Domusnovas – 24, 25 e 26 giugno 2023
- Escalaplano – Festa San Giovanni Battista 2023 a Escalaplano – 22, 23, 24 e 25 giugno 2023
- Gonnesa – Festa di San Giovanni Battista 2023 all’ Oratorio di Gonnesa – 23 giugno 2023
- Lunamatrona – Festeggiamenti “San Giovanni Battista 2023” a Lunamatrona – 23, 24, 25 e 26 giugno 2023
- Mandas – Festa di San Giovanni Battista 2023 a Mandas – 23 e 24 giugno 2023
- Masainas – Festa San Giovanni 2023 a Masainas – 24 giugno 2023
- Pabillonis – Festa San Giovanni Battista Pabillonis 2023 – 23 e 24 giugno 2023
- Portoscuso – San Giovanni Battista a Portoscuso 2023 – dal 22 al 24 giugno 2023
- Pula – Festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista 2023 a Pula – 23 e 24 giugno 2023
- San Giovanni Suergiu – Sagra San Giovanni Battista 2023 – 23, 24 e 25 giugno 2023
- Settimo San Pietro – Festa di San Giovanni Battista a Settimo San Pietro – 23, 24 e 25 giugno 2023
- Seui – Festa San Giovanni Battista 2023 a Seui – 24 e 25 giugno 2023 (anche se geograficamente in Ogliastra, Seui fa parte della provincia del sud Sardegna)
- Villamar – Festa de Santu Gianni 2023 a Villamar – 24 giugno 2023
Altri eventi:
- Cagliari – Erbe magiche di San Giovanni all’Orto botanico di Cagliari – 23 giugno 2023
- Cala Gonone – Escursione per la raccolta fiori San Giovanni – 23 giugno 2023
- Dolianova – Nuraghe Santu Juanni – Il risveglio del Gigante – 23 giugno 2023
- Ghilarza – Trekking nella Notte di San Giovanni a Ghilarza – 23 giugno 2023
- Isili – Launeddas al solstizio – 22 giugno 2023
- Siliqua – La giornata di San Giovanni al castello di Acquafredda tra leggende e erbe magiche – 24 giugno 2023
- Tempio Pausania – La séra di Santu ‘Juanni (programma per adulti e bambini) – 23 giugno 2023
IMPORTANTE: prima di metterti in viaggio verifica sempre gli ultimi aggiornamenti disponibili sugli eventi di tuo interesse, navigando tra i link che abbiamo inserito. Talvolta infatti, potrebbero esserci cambiamenti al programma e persino rinvii di eventi, senza che ne siamo venuti a conoscenza, e non vogliamo certo che vi facciate un viaggio a vuoto!
AUTOVELOX IN SARDEGNA: prima di partire controllate se lungo strada ci sono postazioni autovelox della polizia stradale, così da evitare possibili multe, ad ogni modo guidate con prudenza!
Copyright: foto copertina dalla pagina Facebook dei focs de Sant Joan.
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp