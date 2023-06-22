Festa di San Giovanni Battista 2023 in Sardegna: in occasione del solstizio d’estate, si festeggia anche la festa di San Giovanni Battista, che propone tutta una serie di riti e sincretismi tra la tradizione pagana e quella cristiana: tra raccolta delle erbe, su Nenniri, l’acqua di San Giovanni, grandi falò, il rito del comparatico (quando saltando il fuoco assieme si diventa compari) e via dicendo.

La notte di San Giovanni:

Nel solstizio d’estate il sole vince sulle tenebre e, simbolicamente, il bene ha la vittoria sul male. Nella notte le pietre, le erbe e la rugiada si caricano di virtù raggiungendo il massimo potere. È la notte della magia, è anche la notte delle streghe e delle sciamane, la notte che sancisce i patti di sangue nei comari dei fiori. Leggi il nostro articolo dedicato ai riti del solstizio d’estate in Sardegna.

Negli stessi giorni la Chiesa festeggia uno dei Santi più importanti e amati: San Giovanni Battista. Giovanni Battista peraltro è l’unico santo, insieme alla Vergine Maria, del quale celebra sia la nascita terrena che la morte (il “dies natalis“, cioè la nascita alla vita eterna).

In Sardegna San Giovanni è il patrono di Arzana, Benetutti, Buggerru, Castiadas, Fonni, Ilbono, Isili, Masainas, Olzai, Portoscuso, Pula, San Giovanni Suergiu, Sedilo, Sennori, Settimo San Pietro, Siniscola, Ussassai (San Giovanni Decollato), Villanova Monteleone (Martirio di San Giovanni Battista, il 29 agosto), Ittiri e Ossi.

Eventi e feste di San Giovanni Battista in Sardegna:

Feste di San Giovanni in provincia di Sassari (Gallura inclusa):

Feste di San Giovanni in provincia di Nuoro (Ogliastra inclusa)

Feste di San Giovanni in provincia di Oristano :

Feste di San Giovanni Battista nel sud Sardegna (Provincia del sud Sardegna e Città metropolitana di Cagliari, include anche il Medio Campidano e il Sulcis-Iglesiente)

