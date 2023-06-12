Sagra dei Prodotti Caseari 2023 a Siris: scopri il programma completo di domenica 18 giugno 2023!

Daniele Puddu 12 Giugno 2023
Sagra dei prodotti caseari 2023 a Siris, date e programma

Sagra dei Prodotti Caseari 2023 a Siris: si svolgerà nel pomeriggio di domenica 18 giugno 2023 a Siris, la “Sagra dei prodotti caseari” e le sue bontà. Ricordo che Siris, soli 230 abitanti, si trova in alta Marmilla, in provincia di Oristano, e noi lo conosciamo anche per la “Sagra delle mele cotogne” che si svolge in novembre. Ricordiamo che sempre a Siris, dal 12 al 18 giugno 2023, si svolge anche il “Bidda Festival“.

Ma vediamo subito il programma completo dell’evento interamente dedicato a degustazioni, dimostrazioni e musica. Da non perdere anche la visita al nuraghe, il tour dei murales e soprattutto il pranzo!

Programma Sagra Prodotto Caseari, Siris:

Domenica, 18 giugno 2023:

  • ore 09:30 – Apertura sagra
  • ore 10:00 – Escursione in località altopiano INUS con visita al nuraghe (disponibile anche un bus navetta)
  • ore 11:30 – Dimostrazione della produzione di formaggio e derivati
  • ore 13:00 – Pranzo con menù a base di prodotti caseari:
    • menú completo al costo di 15 euro, comprende: ravioli, pecora bollita, pane, formagella e vino o acqua
    • menú ridotto al costo di 8 euro, comprende: i ravioli o la pecora bollita a scelta, pane, formagella e vino o acqua
  • ore 15:30 – Presentazione e tour dei murales del Bidda Festival
  • ore 17:00 – Degustazione de su calladeddu, con dimostrazione della produzione del formaggio e derivati

La manifestazione sarà accompagnata dalla musica itinerante del gruppo etnico Banderas e del gruppo Sonallas con Giordana Dessì.

Sarà anche possibile acquistare le seadas al costo di 4 euro cadauna (acquistabili cotte, ma anche crude)

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Telefona all’info line:

  • 348 364 86 57
  • 320 238 49 21
  • 320 568 43 93

Altrimenti, questa è la pagina Facebook della pro loco di Siris.

Dove si trova e come arrivare a Siris:

