Weekend 9, 10 e 11 giugno 2023 in Sardegna: dopo un meso e mezzo di maltempo, a parte qualche pioggia prevista per stasera, sarà un weekend baciato dal sole sulla Sardegna. E meglio così, perché sarà un fine settimana con tanti eventi, sagre e festival musicali all’aperto, tutti da godere!

Partiamo dal doppio appuntamento con la “Primavera nel cuore della Sardegna” che farà tappa a Lodé in Baronia e Osini in Ogliastra, dove per l’occasione si svolge anche la “Sagra delle ciliegie“ (annullata). Poco più a nord, ecco “Sa Coua Baunesa” a Baunei altro evento dedicato alle tradizioni locali, dal matrimonio alla cultura, all’enogastronomia. Nel mentre, a Tonara, grande festa con “Intranno in sonu“, la prima rassegna nazionale dei campanari!

Nel nord Sardegna vengono recuperate a Valledoria le due giornate di pioggia dell’ “International Beer Fest“. Festa della birra anche a Perfugas con “Beer Boom Baam“, mentre Alghero incomincia a vivacizzarsi in vista dell’estate, con il “Nautic Event” e tanti altri eventi. Da segnalare anche il concerto dei Train to Roots a Cheremule e il “Sardinia Reggae Festival” a Sorso.

A Cagliari stasera l’imperdibile concerto degli Skunk Anansie e quello del teatro lirico per la Stagione concertistica 2023 (oggi il turno A e domani il turno B).

Nel sud Sardegna da citare anche la grande manifestazione “Il Sulcis Iglesiente Espone” a Carbonia (Enrico Ruggeri ha dato forfait per motivi di salute, al suo posto Fausto Leali) e il “Nuraminis Summer Fest“, con il concerto degli Skiantos. E ancora “Sagra della fregula” a Villamar e il festival dedicato ai documentari di denuncia “Live After Oil” a Villanovaforru.

E’ anche il weekend della finale di Champions league tra Inter e Manchester city (sabato) e della finale di ritorno per la promozione in serie A del Cagliari a Bari (domenica, maxischermo alla Fiera di Cagliari), con tanti locali che trasmetteranno le partite.

Per il programma di questi e altri sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 9, 10 e 11 giugno 2023 , vi rimandiamo al resto dell’articolo. Scegliere uno o più link qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data e tutti gli aggiornamenti!

