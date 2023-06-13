Nureci Beer Fest 2023: appuntamento da non perdere sabato 17 giugno 2023 a Nureci, nel sud della provincia di Oristano, siamo poco più a nord di Barumini e Gesturi (e prima di Laconi), con la “Nureci Beer Fest, il cuore del Rock batte per l’autismo“. Una serata di beneficenza all’insegna di tanta birra e buona musica rock, oltre alle mitiche Harley Davidson.

L’obiettivo infatti è – spiegano gli organizzatori – sensibilizzare sull’autismo e donare parte del ricavato della serata a un’associazione del territorio che si occupa del disturbo del neuro sviluppo.

Programma Nureci Beer Fest:

Sabato, 17 giugno 2023:

ore 18:00 – Fronte municipio: Saluti del sindaco Emanuel Atzori e della presidente della Pro Loco Monica Putzu. Aperitivo di benvenuto Esposizione Harley Davidson e auto americane Apertura street food e fusti di birra

ore 21:30 – Musica con i Virgin Killer (tribute band agli Iron Maiden)

(tribute band agli Iron Maiden) ore 23:30 – Dj set con Riccardo Dorascenzi Dj

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche dell’ultim’ora vi consigliamo di rivolgervi alla pro loco di Nureci che organizza l’evento. Altrimenti questa è la pagina FB dell’evento.

Dove si trova e come arrivare a Nureci:

