Sagra delle Fave 2025 a Pauli Arbarei: Ecco il programma completo di domenica 27 aprile 2025!
Sagra delle Fave 2025 a Pauli Arbarei: torna anche quest’anno la “Sagra delle fave” di Pauli Arbarei, la cui quinta edizione si svolgerà nella giornata di domenica 27 aprile 2025. Per chi se lo stesse chiedendo, Pauli Arbarei si trova in Marmilla, non lontano da Sanluri, dopo Villamar.
In programma degustazione di piatti tipici a base di fave (è previsto un menù a parte per i fabici), rappresentazione di animazione, musica, maschere tradizionali, balli in piazza con Roberto Fadda all’organetto e Graziano Montisci alle launeddas. Ma vediamo subito il programma completo.
Programma Sagra delle Fave, Pauli Arbarei:
Domenica, 27 aprile 2025:
Mattino:
- ore 09:00 – Chiesa parrocchiale di San Vincenzo – Santa Messa
- ore 10:00 :
- Via Roma, angolo via Ettore Tronci – Apertura degli stand Sa Corona Arrubia con noleggio bici
- Centro storico – Apertura degli stand degli espositori aperti: artigiani, hobbisti, produttori locali
- dalle ore 10:00 alle ore 20:30 – Via Mannu, 3 – Apertura del Museo della Donna
- ore 10:30 – Sala Congressi “Montegranatico” – Inaugurazione della Sala Congressi “Montegranatico” – L’evento ospiterà il dibattito “La vita di Sant’Agostino”, con l’accompagnamento del Coro Polifonico di Abbasanta (Intervengono: Don Samuele Aru, Dott. Mario Cuccu, Dott.ssa Donatella Cherchi, Dott. Adriano Picciau)
- ore 12:30 – Sesta edizione della Sagra delle Fave: pranzo con menù completo a base di fave e un menù alternativo per fabici
Pomeriggio e sera:
- ore 15:00 :
- Laboratorio di preparazione del Torrone con degustazione, a cura di Sebastiano Pranteddu
- Esibizione del coro polifonico di Abbasanta
- ore 16:00 – Esibizione del gruppo “Tamburini e trombettieri Pro Loco Oristano”
- ore 17:30 – Esibizione del gruppo etnico Sonus de Beranu
- dalle ore 16:00 alle ore 18:30 :
- Visite guidate alla chiesa parrocchiale di San Vincenzo e alla chiesa di Sant’Agostino
- Visita guidata al nuraghe Bruncu Mannu (prenotazione presso lo stand della Pro Loco del Comune di Pauli Arbarei)
Laboratori degli antichi mestieri:
- Preparazione del Formaggio a base di latte ovino,
- Preparazione della Fregola Sarda,
- Fabbricazione dei Coltelli,
- Fabbricazione dei Campanacci per le greggi,
- Realizzazione di Antichi Ricami
- Esposizione a cielo aperto, a cura di diversi artisti (pittori, scultori e grafici)
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli e cambiamenti dell’ultim’ora, vi rimandiamo alla pagina Facebook della Primavera in Marmilla, del cui cartellone la manifestazione fa parte da quest’anno.
Dove si trova e come arrivare a Pauli Arbarei:
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp