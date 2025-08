Musei aperti gratis il 25 aprile 2024 in Sardegna: non solo domeniche al museo, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente anche nella giornata del 25 aprile, in occasione della “Festa della Liberazione“.

Tante le strutture museali che apriranno in tutta Italia e, visto il freddo e il maltempo attesi, potrebbe essere l’occasione per visitare un luogo della cultura, specie se al chiuso.

I musei e i parchi archeologici statali, così, aprono gratuitamente per 15 giornate l’anno: le prime domeniche di ogni mese, più il 25 aprile (Festa della Liberazione), 2 giugno (Festa della Repubblica) e 4 novembre (Festa nazionale dell’Unità e delle Forze Armate).

Musei aperti gratis il 25 aprile 2024 in Sardegna:

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto, clicca o fai tap sui link per maggiori dettagli e informazioni.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: