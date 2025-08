Cosa fare il 25 aprile in Sardegna? Domani è giovedì 25 aprile 2024 , giornata festiva che quest’anno cade in mezzo alla settimana, nella quale si festeggia la “Liberazione del nazifascismo“. A parte i tanti appuntamenti istituzionali, negli anni in questa data si sono concentrati una serie di eventi, che sfruttano il giorno di festa in un clima primaverile.

Meteo che invece, proprio quest’anno, sarà più freddo del solito, con temperature più basse della media, ventoso e con un tempo variabile, che non dovrebbe però trasformarsi in piogge. Insomma, possiamo uscire tranquillamente, anche se meglio col giubbotto invernale. Per questo motivo abbiamo inserito anche appuntamenti al chiuso, come i musei aperti gratuitamente.

E allora vediamo in questo articolo i nostri consigli sugli eventi e le sagre da non perdere in Sardegna per il 25 aprile 2024. Alcuni di questi eventi iniziano oggi e proseguiranno fino a tutto il prossimo weekend. Come al solito partiamo dal nord Sardegna, a scendere verso il centro e il sud dell’isola.

Sassari, La Maddalena, Cagliari – Musei Aperti gratis in Sardegna per il 25 aprile 2024 – 25 aprile 2024:

Porto Torres – Calici in Piazza 2024 a Porto Torres – 25 aprile 2024:

Santa Maria Coghinas – Sagra del Carciofo 2024 a Santa Maria Coghinas – 25 aprile 2024:

Fertilia (Alghero) – Festa di San Marco 2024 a Fertilia – 25, 26 e 27 aprile 2024:

Olbia – Olbia Spring 2024: la Settimana del Turismo Attivo – dal 25 aprile al 1 maggio 2024:

Posada – Foreste Aperte nel Parco di Tepilora 2024 a Posada – 25 aprile 2024:

Bosa – Bosa Beer Fest 2024 – dal 24 al 28 aprile 2024:

Sini – Sagra de su Pani Saba a Sini – 25 aprile 2024:

Ollastra – Fiera di San Marco 2024 a Ollastra – in corso, fino al 27 aprile 2024:

Muravera – Sagra degli Agrumi 2024 di Muravera – 24, 25, 26, 27 e 28 aprile 2024:

Pula – Vintage Fest 2024 a Pula – 25 aprile 2024:

Consigli utili prima di mettersi in viaggio:

Occhio agli aggiornamenti: prima di mettersi in viaggio, consigliamo sempre di visitare il link fonte, per assicurarsi che non ci siano cambiamenti o rinvii, anche dell’ultimo minuto!

Autovelox in Sardegna: prima di partire controllate se lungo strada ci sono postazioni autovelox della polizia stradale.

Contanti: se vi recate ad un evento nel cuore della Sardegna potrebbero esserci piccoli espositori e punti ristoro senza POS, allo stesso tempo potrebbero non esserci Bancomat e/o Postamat. Quindi meglio portare con se un po’ di contante.

