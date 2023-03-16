Liberaci-Freedom spring fest a Cagliari con Bob Sinclar il 24 aprile 2023. Ecco programma e biglietti!

Liberaci-Freedom spring fest a Cagliari con Bob Sinclar: il 25 aprile in Italia si festeggia la liberazione dal Nazifascismo, giornata che quest’anno cade di martedì, permettendo uno dei tanti ponti festivi a chi potrà prendersi un giorno di vacanza. A Cagliari, il giorno prima, lunedì 24 aprile 2023 , si festeggia con la prima edizione del festival “Liberaci-Freedom spring fest“.

E allora, ecco che in occasione della festa della Liberazione arriva all’ Opera Music Forum, Bob Sinclar, il dj e produttore discografico francese, nonché star indiscussa della musica pop dance mondiale. Bob Sinclair si esibirà alla Fiera di Cagliari, riproporrendo tutti i suoi più grandi successi, che hanno scalato le classifiche di tutto il mondo

Ricordiamo che Bob Sinclar ha all’attivo milioni di dischi venduti, 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, milioni di follower sul web, 9 album all’attivo e dopo aver firmato più di 60 hit che hanno scalato la vetta delle classifiche mondiali.

Non solo musica, il dj set sarà arricchito da uno spettacolare show di luci architetturali, mapping ed effetti speciali per una serata che sarà arricchita anche dai djs di Radiolina.

Programma Liberaci-Freedom spring fest:

Lunedì, 24 aprile 2023:

ore 23:00 – Liberaci-Freedom spring fest con: Bob Sinclar Dj resident : Laddo Roly Cisky



Biglietti:

I biglietti – Early Tickets Promo – sono già in vendita a 18 euro più diritti di prevendita su operamusicforum.it e sul circuito del Box Office Sardegna (sia online che nella rete di punti vendita sparsa sul territorio sardo).

Il VIP Privé costa invece 35 euro (diritti di prevendita inclusi).

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’ evento è promosso da Oltre Consulting, società che da molti anni si occupa di altri grandi eventi come Poetto Fest, Poetto On Air, Degustibus, la Tattoo Convention e gestisce l’Opera Beach e l’ Arena Village sul lungomare di Quartu Sant’Elena. Ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli, questa è la pagina Facebook dell’evento.

