Pasquetta 2024 a Villa Piercy, programma e orari di visita: si chiama semplicemente “Pasquetta in Villa” l’appuntamento con la Pasquetta 2024 a Villa Piercy, presso Badde Salighes, in territorio di Bolotana, in provincia di Nuoro.

In programma una giornata all’insegna delle suggestive storie e dei segreti della famiglia Piercy, delle degustazioni e della buona musica dal vivo, con il concerto di Piero Marras.

Programma Pasquetta a Villa Piercy:

Lunedì, 1 aprile 2024:

dalle ore 09:30 alle 18:30 – Visite guidate in villa (non è necessaria la prenotazione)

(non è necessaria la prenotazione) ore 10:00 – Apertura degli stand dei produttori locali (salumi, formaggi, pane, dolci, olio, miele, birra, vino, e via dicendo)

(salumi, formaggi, pane, dolci, olio, miele, birra, vino, e via dicendo) ore 12:00 – Apertura dei punti ristoro a base di eccellenze del territorio

ore 15:00 – Degustazione del mostacciolo bolotanese

ore 17:00 – Concerto del pianista Matthew Lee

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Non è necessaria la prenotazione. Per maggiori dettagli, richieste di info o aggiornamenti dell'ultim'ora:

a pagina Facebook di Villa Piercey;

telefono: 329 02 75 598 / 078 538 89 03

Dove si trova e come arrivare a Villa Piercy:

Ricordo che a Villa Piercy si accede dalla strada statale 131, all’altezza dell’altipiano di Campeda, a metà strada tra Macomer e Bonorva (guardate la mappa a fine articolo). Possiamo quindi dire che è di passaggio anche se state andando a fare un’escursione fuori porta o una gita con tanto di pic-nic da qualche altra parte. Se venite da lontano, occhi ai cantieri sulla SS131 e agli autovelox in Sardegna.

