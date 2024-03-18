Pasquetta 2024 in Villa Piercy: scopri il programma del 1 aprile 2024, con il pianista Matthew Lee!
Pasquetta 2024 a Villa Piercy, programma e orari di visita: si chiama semplicemente “Pasquetta in Villa” l’appuntamento con la Pasquetta 2024 a Villa Piercy, presso Badde Salighes, in territorio di Bolotana, in provincia di Nuoro.
In programma una giornata all’insegna delle suggestive storie e dei segreti della famiglia Piercy, delle degustazioni e della buona musica dal vivo, con il concerto di Piero Marras.
Programma Pasquetta a Villa Piercy:
Lunedì, 1 aprile 2024:
- dalle ore 09:30 alle 18:30 – Visite guidate in villa (non è necessaria la prenotazione)
- ore 10:00 – Apertura degli stand dei produttori locali (salumi, formaggi, pane, dolci, olio, miele, birra, vino, e via dicendo)
- ore 12:00 – Apertura dei punti ristoro a base di eccellenze del territorio
- ore 15:00 – Degustazione del mostacciolo bolotanese
- ore 17:00 – Concerto del pianista Matthew Lee
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Non è necessaria la prenotazione. Per maggiori dettagli, richieste di info o aggiornamenti dell’ultim’ora, vi consiglio:
- a pagina Facebook di Villa Piercey;
- telefono: 329 02 75 598 / 078 538 89 03
Dove si trova e come arrivare a Villa Piercy:
Ricordo che a Villa Piercy si accede dalla strada statale 131, all’altezza dell’altipiano di Campeda, a metà strada tra Macomer e Bonorva (guardate la mappa a fine articolo). Possiamo quindi dire che è di passaggio anche se state andando a fare un’escursione fuori porta o una gita con tanto di pic-nic da qualche altra parte. Se venite da lontano, occhi ai cantieri sulla SS131 e agli autovelox in Sardegna.
