Weekend 15, 16 e 17 marzo 2024 in Sardegna: dopo 20 giorni di piogge che hanno riempito in parte i bacini, abbiamo tutti voglia di Primavera. E allora abbiamo buone notizie, perché è in arrivo il primo weekend primaverile del 2024, con cieli in larga parte soleggiati e massime che, domenica, potrebbero arrivare fino 19/20 gradi. E sarà un weekend bellissimo anche per gli amanti delle sagre, del mangiare e del buon bere.

Partiamo dall’ Italy Beer Week 2024 in corso in tutta l’isola per gli amanti della birra, proprio nella settimana della festa di San Patrizio tra musiche, atmosfere e bionde e scure irlandesi in tanti pub della Sardegna e, soprattutto, col grande evento alla fiera di Cagliari. Proseguiamo con l’attesa “Sagra della Patata” a Monastir e la “Sagra del Carciofo” di Samassi nel sud Sardegna; la “Sagra della Zipola” di Narbolia e le “Sagre degli asparagi” a Boroneddu e Villanova Truschedu nel centro Sardegna; la “Sagra del carciofo” di Uri (rinviata causa mal tempo dal fine settimana precedente) e “Chentinas” a Bonnanaro vicino Sassari; oltre alla “Mostra del dolce” di Luogosanto.

E poi il “Rally del Sulcis Iglesiente” per gli sportivi amanti dei motori, Notre-Dame de Paris a Sassari e Cagliari per gli appassionati del balletto, il musical del “Cartoon Show” per le famiglie a Sassari (dopo il successo di Cagliari dello scorso weekend) e tanto altro ancora.

Per la prima volta vi segnaliamo anche un evento sardo nel “continente”: Sardi in Festa, la Sardegna nel cuore di La Spezia, in Liguria.

E allora scopriamo subito i programmi delle sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 15, 16 e 17 marzo 2024 in Sardegna , scegliete uno o più link qui sotto, in base all’area geografica di vostro gradimento. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram e/o al canale whatsapp per non perdervi neanche una data e tutti gli aggiornamenti!

Noi vi ricordiamo che potete inviarci date e programmi di eventi e sfilate di carnevale nel vostro paese con un messaggio sulla nostra pagina Facebook).

Tutti gli eventi in Sardegna:

— LINK CORRETTI (contattami subito se noti un errore) —

AUTOVELOX IN SARDEGNA : prima di partire controllate se lungo strada ci sono postazioni autovelox della polizia stradale.

ATTENZIONE : prima di mettersi in viaggio, consigliamo sempre di visitare il link fonte, per assicurarsi che non ci siano cambiamenti o rinvii, anche dell’ultimo minuto!

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – AGGIORNATO:

Vai ai concerti del weekend in Sardegna