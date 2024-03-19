Pasquetta Medievale a Castelsardo, ecco il programma di lunedì 1 aprile 2024: tra le mete più amate per la Pasquetta in Sardegna, che quest’anno cade il 1 aprile 2024 , c’è anche Castelsardo, il celebre borgo medievale affacciato sul golfo dell’Asinara. La “Pasquetta castellanese“, infatti, si caratterizza da sempre per la musica dal vivo.

Musica che verrà suonata in diversi punti del borgo medievale e nella nuova piazza, intitolata al Maestro di Castelsardo, con il concerto degli Avion Travel, band capitanata dal grande Peppe Servillo, e dell’apprezzato bluesman sardo Francesco Piu, che festeggia così i 20 anni di di carriera in giro per il mondo.

Ricordiamo anche che. il lunedì dell’angelo, o giorno di Pasquetta, arriva a Castelsardo al termine di un’intensa Settimana Santa, con i suoi suggestivi riti e le importanti processioni. La Settimana Santa di Castelsardo è tra le più importanti e affascinanti di tutta la Sardegna. Da non perdere in particolare il Lunissanti (lunedì 25 marzo 2024), la Prucissioni (giovedì 28 marzo 2024) e l’Ilcravamentu (venerdì, 29 marzo 2024).

Programma Pasquetta Castelsardo 2024:

Lunedì, 1 aprile 2024:

Sono possibili, anzi probabili, ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.

dalle ore 11:30 – Centro storico – Concerti nei palchi di piazza della Misericordia e sotto il bastione della Guardiola, suonano tra gli altri: Carlo Doneddu, Steno Goup, il progetto To Be Free (dedicato a Nina Simone)

di piazza della Misericordia e sotto il bastione della Guardiola, suonano tra gli altri: Pranzo : Ristoranti del borgo Pic-nic sugli ampi prati degli Spalti Manganella , dove per alcune ore ci saranno attività di animazione e giochi per i bambini

: ore 17:30 – Piazza Maestro di Castelsardo – Concerto di Francesco Piu e degli Avion Travel

Dove dormire a Castelsardo:

Se desideri assistere ai riti della Settimana Santa a Castelsardo e magari goderti il clima mite della primavera sarda, allora potresti decidere di passare qualche giorno di vacanza nella bella località dell’Aglona. Sono tanti i B&B, gli appartamenti, hotel e case vacanza già aperti a Castelsardo, prenota adesso online!

Come arrivare a Castelsardo (cartina stradale):

Ecco come arrivare a Castelsardo grazie a Google Maps, inserisci il tuo punto di partenza per trovare il percorso suggerito. Noi vi ricordiamo si tenere a mente anche le postazioni autovelox sulle strade statali della Sardegna.

