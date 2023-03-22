Internazionali d’Italia di Motocross 2023 a Riola Sardo: dopo l’esordio in Patagonia, il mondiale FIM MXGP di Moto cross arriva in Sardegna per la sua seconda tappa. Ad ospitarlo, il 25 e 26 marzo 2023 , è ancora una volta il crossodromo Le Dune di Riola Sardo, in provincia di Oristano.

Insomma, le grandi stelle del motocross mondiale si danno di nuovo appuntamento tra le sabbie del Sinis, ricordiamo che nelle precedenti due edizioni ci furono le spettacolari affermazioni dell’olandese Jeffrey Herlings in MXGP, che poi conquistò il titolo mondiale di categoria, e del belga Jago Geerts in MX2, giunto secondo in campionato di quella stagione 2021.

Mentre nel 2022 il round del GP della Sardegna andò nelle mani dell’olandese Calvin Vlaanderen, finito settimo in campionato MXGP, e del francese Tom Vialle che, a fine stagione si è aggiudicò il titolo iridato MX2.

Video, così la race 2 dello scorso anno:

Programma Internazionali Motocross di Riola Sardo:

Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023:

Timetable della tappa del mondiale di Motocross 2023 in Sardegna, a Riola Sardo!

Prezzi biglietti:

Assistere all’intero weekend costa 50 euro, altrimenti fanno 40 per la domenica e 15 per il sabato, ma se volete e potete spendere, si arriva fino ai 500 euro VIP Gold Skybox! Potete acquistare i biglietti direttamente online.

Dove si trova e come arrivare al crossodromo Le Dune:

Per maggiori info e aggiornamenti:

L’organizzazione è del Moto Club Motoclub Motor School Riola ASD guidato dal presidente Fulvio Maiorca organizza sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana e con il patrocinio della Regione Sardegna, con il contributo dell’Assessorato al Turismo nella persona dell’Assessore Giovanni Chessa. Ad essi vi rimandiamo per maggiori info e dettagli.

