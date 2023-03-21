ExMè Beer Festival 2024 a Nuoro: ecco il programma del 22 e 23 marzo 2024!
ExMè Beer Festival 2024 a Nuoro: torna quest’anno a Nuoro la manifestazione “ExMè Beer Festival“, la kermesse brassicola dedicata ai birrifici artigianali della provincia di Nuoro, che si svolge due volte l’anno: la prima a fine marzo e la seconda in occasione del Redentore a fine estate (quando partecipano però birrifici da tutta l’isola).
Un evento giunto alla quinta edizione che si svolgerà tra degustazioni, concerti e convegni presso i locali dell’ ExMè, il 22 e 23 marzo 2024. Non solo birre, sarà presente anche street food di qualità a cura di aziende locali. Ma vediamo subito il programma del festival.
Programma ExMè Beer Festival:
Venerdì, 22 marzo 2024:
- dalle ore 17:30 alle 02:00 – Apertura stand, fusti e cucine del Beer & Food
- ore 18:00 – Dj Set e Music Selection
- ore 21:00 – Bette The Band in concerto
- ore 23:30 – Dj Set e Music Selection
Sabato, 23 marzo 2024:
- ore 08:30 – Mercato di Campagna Amica Nuoro – Ogliastra
- ore 10:30 – Convegno: “Birra artigianale sarda, dal campo al bicchiere“
- dalle ore 11:00 alle 02:00 – Apertura birrifici e Street Food
- ore 18:00 – Dj Set e Music Selection
Birrifici e street food presenti:
Le degustazioni saranno sia libere che guidate, per info e prenotazioni: eventi@exmenuoro.it
Birrifici:
- Birrificio Centoteste di Tortolì
- Zemyna Brewery di Tortolì
- Birrificio Ilienses di Lanusei
- Marduk Brewery, birrificio agricolo di Irgoli
- Birrificio ‘Nora di Oliena
- Santu Jorgi di Bitti
- Brewpub Trulla di Nuoro
- Masko artigianale sarda di Fonni
Street food:
- Cripy StreetFood di Nuoro
- Krokka di Nuoro
- Sebada on the road di Nuoro
- Bar caffetteria Nobel ’26 di Nuoro
- Pizza Nobel di Nuoro
- La bottega dell’Exmé di Nuoro
Dove dormire a Nuoro:
Sono tante le soluzioni per dormire nell’Atene Sarda, queste sono le offerte last minute per pernottare a Nuoro a partire dalla notte di domani (vi ricordo che l’evento si terrà il 22 e 23 marzo 2024), il nostro consiglio rimane comunque quello di bere responsabilmente.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Vi consiglio di consultare sia la pagina Facebook che il sito ufficiale dell’ExMè. Contatti ufficiali:
- mail: eventi@exmenuoro.it
- tel. 0784.19.51.633
Ecco dove si trova e come arrivare all’ ExMé di Nuoro:
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp