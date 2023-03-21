ExMè Beer Festival 2024 a Nuoro: torna quest’anno a Nuoro la manifestazione “ExMè Beer Festival“, la kermesse brassicola dedicata ai birrifici artigianali della provincia di Nuoro, che si svolge due volte l’anno: la prima a fine marzo e la seconda in occasione del Redentore a fine estate (quando partecipano però birrifici da tutta l’isola).

Un evento giunto alla quinta edizione che si svolgerà tra degustazioni, concerti e convegni presso i locali dell’ ExMè, il 22 e 23 marzo 2024. Non solo birre, sarà presente anche street food di qualità a cura di aziende locali. Ma vediamo subito il programma del festival.

Programma ExMè Beer Festival:

Venerdì, 22 marzo 2024:

dalle ore 17:30 alle 02:00 – Apertura stand, fusti e cucine del Beer & Food

ore 18:00 – Dj Set e Music Selection

ore 21:00 – Bette The Band in concerto

ore 23:30 – Dj Set e Music Selection

Sabato, 23 marzo 2024:

ore 08:30 – Mercato di Campagna Amica Nuoro – Ogliastra

ore 10:30 – Convegno : “Birra artigianale sarda, dal campo al bicchiere“

: “Birra artigianale sarda, dal campo al bicchiere“ dalle ore 11:00 alle 02:00 – Apertura birrifici e Street Food

ore 18:00 – Dj Set e Music Selection

Birrifici e street food presenti:

Le degustazioni saranno sia libere che guidate, per info e prenotazioni: eventi@exmenuoro.it

Birrifici:

Birrificio Centoteste di Tortolì

Zemyna Brewery di Tortolì

Birrificio Ilienses di Lanusei

Marduk Brewery, birrificio agricolo di Irgoli

Birrificio ‘Nora di Oliena

Santu Jorgi di Bitti

Brewpub Trulla di Nuoro

Masko artigianale sarda di Fonni

Street food:

Cripy StreetFood di Nuoro

di Nuoro Krokka di Nuoro

di Nuoro Sebada on the road di Nuoro

di Nuoro Bar caffetteria Nobel ’26 di Nuoro

di Nuoro Pizza Nobel di Nuoro

di Nuoro La bottega dell’Exmé di Nuoro

Dove dormire a Nuoro:

Sono tante le soluzioni per dormire nell’Atene Sarda, queste sono le offerte last minute per pernottare a Nuoro a partire dalla notte di domani (vi ricordo che l’evento si terrà il 22 e 23 marzo 2024), il nostro consiglio rimane comunque quello di bere responsabilmente.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consiglio di consultare sia la pagina Facebook che il sito ufficiale dell’ExMè. Contatti ufficiali:

mail: eventi@exmenuoro.it

tel. 0784.19.51.633

Ecco dove si trova e come arrivare all’ ExMé di Nuoro:

