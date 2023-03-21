ExMè Beer Festival 2024 a Nuoro: ecco il programma del 22 e 23 marzo 2024!

Daniele Puddu 21 Marzo 2023
Exmé Beer Fest Nuoro 2024, manifesto con programma e date

ExMè Beer Festival 2024 a Nuoro: torna quest’anno a Nuoro la manifestazione “ExMè Beer Festival“, la kermesse brassicola dedicata ai birrifici artigianali della provincia di Nuoro, che si svolge due volte l’anno: la prima a fine marzo e la seconda in occasione del Redentore a fine estate (quando partecipano però birrifici da tutta l’isola).

Un evento giunto alla quinta edizione che si svolgerà tra degustazioni, concerti e convegni presso i locali dell’ ExMè, il 22 e 23 marzo 2024. Non solo birre, sarà presente anche street food di qualità a cura di aziende locali. Ma vediamo subito il programma del festival.

Programma ExMè Beer Festival:

Venerdì, 22 marzo 2024:

  • dalle ore 17:30 alle 02:00 – Apertura stand, fusti e cucine del Beer & Food
  • ore 18:00 – Dj Set e Music Selection
  • ore 21:00 – Bette The Band in concerto
  • ore 23:30 – Dj Set e Music Selection

Sabato, 23 marzo 2024:

  • ore 08:30 – Mercato di Campagna Amica Nuoro – Ogliastra
  • ore 10:30 – Convegno: “Birra artigianale sarda, dal campo al bicchiere
  • dalle ore 11:00 alle 02:00 – Apertura birrifici e Street Food
  • ore 18:00 – Dj Set e Music Selection 🎧

Birrifici e street food presenti:

Le degustazioni saranno sia libere che guidate, per info e prenotazioni: eventi@exmenuoro.it

Birrifici:

  • Birrificio Centoteste di Tortolì
  • Zemyna Brewery di Tortolì
  • Birrificio Ilienses di Lanusei
  • Marduk Brewery, birrificio agricolo di Irgoli
  • Birrificio ‘Nora di Oliena
  • Santu Jorgi di Bitti
  • Brewpub Trulla di Nuoro
  • Masko artigianale sarda di Fonni

Street food:

  • Cripy StreetFood di Nuoro
  • Krokka di Nuoro
  • Sebada on the road di Nuoro
  • Bar caffetteria Nobel ’26 di Nuoro
  • Pizza Nobel di Nuoro
  • La bottega dell’Exmé di Nuoro

Dove dormire a Nuoro:

Sono tante le soluzioni per dormire nell’Atene Sarda, queste sono le offerte last minute per pernottare a Nuoro a partire dalla notte di domani (vi ricordo che l’evento si terrà il 22 e 23 marzo 2024), il nostro consiglio rimane comunque quello di bere responsabilmente.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consiglio di consultare sia la pagina Facebook che il sito ufficiale dell’ExMè. Contatti ufficiali:

  • mail: eventi@exmenuoro.it
  • tel. 0784.19.51.633

Ecco dove si trova e come arrivare all’ ExMé di Nuoro:

