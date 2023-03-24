Eventi 24, 25 e 26 marzo 2023 in Sardegna: fioriscono le sagre in questo primo weekend di Primavera in Sardegna, l’offerta è talmente ambia da essere davvero difficile scegliere, si parte dalla “Sagra della patata” di Monastir (vicino Cagliari), per continuare con le “Sagre degli asparagi” a Gesturi (in Marmilla, nel centro sud Sardegna) e Villanova Truschedu (Oristanese), la “Festa del carciofo” di Siamaggiore, la “Sagra dei ceci” di Milis (entrambe in provincia di Oristano) e la “Sagra delle erbe” di Vallermosa (nel Medio Campidano).

E poi le grandi feste delle cantine del sassarese come “Assazzende e buffende” a Ossi e “Chentinas” a Bonnanaro, mentre per i più golosi ecco la “Festa del cioccolato artigianale” ad Alghero e l’attesissima “Sagra della zipola” di Narbolia (nell’oristanese), che come sempre negli ultimi anni, chiude il carnevale sardo.

A Nuoro è la vola della “Festa della birra artigianale della provincia“, mentre un po’ in tutta l’isola si festeggia l’ “Italy Beer Week” tra offerte e visite guidate a birrifici.

Gli amanti della cultura potranno invece scoprire nuovi luoghi, spesso inediti, grazie alle “Giornate FAI di Primavera“. Da non perdere, ad esempio, l’apertura al pubblico delle ex carceri di Sassari e Tempio Pausania.

Gli amanti dello sport potranno assistere alla seconda tappa del Mondiale di motocross a Riola Sardo.

E allora andiamo subito a scoprire i programmi di questi e altri eventi del weekend del 24, 25 e 26 marzo 2023 in Sardegna . Dovete solo scegliere uno dei link qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. Iscrivetevi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data!

Tutti gli eventi in Sardegna:

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

