Festa del Gusto internazionale 2024 a Tortolì: torna anche quest’anno in Ogliastra la “Festa del Gusto Internazionale“, che continua il suo tour isolano arrivando per la quarta volta a Tortolì: il 4, 5, 6 e 7 luglio 2024.

La formula dell’evento rimane la medesima, con il migliore street food isolano che sfida quello nazionale e internazionale in un’esplosione di gusti e sapori, il tutto accompagnato da un incontro che diventa culturale. E’ la terza tappa della festa del gusto 2024!

Novità e conferme alla Festa del Gusto a Tortolì:

La festa si terrà anche quest’anno in via Monsignor Virgilio, quindi in pieno centro, lungo la via che porta ad Arbatax. Con oltre 60 stand e decine di piatti tra specialità sarde ed esotiche, si può gustare la Sardegna, l’Italia e il Sudamerica attraverso un percorso culinario di 10 mila chilometri tra maialetto arrosto, porchetta, frittura mista, panini e hamburger, anche di pecora, panzerotti pugliesi e altri piatti tipici sardi e italiani.

Stand cucina giapponese alla Festa del gusto

Grandi novità di quest’anno sono lo stand giapponese con i “Noodle Yakisoba” (tagliolini alle verdure alla piastra veramente buoni), i “Gyoza” (ravioli di carne o di verdure alla piastra), “Bao” (panini al vapore con carne o verdure) e tanto altro ancora. Ma anche lo stand dedicato al nord Europa, tra wurstel bavaresi, pretzel, buona birra e l’imperdibile pasticceria belga, che presenterà waffel o bretzel farciti con ogni bontà pensabile e immaginabile tra creme, panna, nutella, piccoli waffer, frutta fresca, davvero straordinari

Folta anche la rappresentanza estera con autentiche leccornie in arrivo da Brasile, Argentina, Messico, Spagna e Cuba. Vi cito ad esempio:

La Paella spagnola, gradito ritorno dopo diversi anni di assenza alla Festa del gusto

spagnola, gradito ritorno dopo diversi anni di assenza alla Festa del gusto L’ Asado con Ricardo Torres e Miguel Sanchez e tanti altri arrosti dall’Argentina

con Ricardo Torres e Miguel Sanchez e tanti altri arrosti dall’Argentina Burritos, tacos e altri piatti tipici del Messico

e altri piatti tipici del Messico Cocktail cubani e caraibici con José Carlos Montes

E poi fiumi di birra artigianale, sarda e non, oltre a diversi espositori con il miglior artigianato made in Sardinia!

Come funziona?

Alla festa del gusto non c’è un menù fisso come nelle sagre, ci sono invece tanti stand diversi, che offrono diversi piatti a prezzi diversi, si parte da un euro per l’arrosticino e da 6 euro per un panino con la carne, ai 10 euro per il panino gigante che vedete qui sotto, con wurstel bavaresi, cppolla caramellata e via dicendo.

Il nostro consiglio è di prendervi il tempo che vi serve, senza farvi prendere dall’ansia di mettervi in fila. C’è cibo per tutti, girate tra gli stand, godetevi i profumi della carne che cuoce alla griglia e delle cucine che lavorano a vista, osservate i prezzi e scegliete ciò che preferite anche in base al rapporto qualità/prezzo. Quest’anno c’è anche un’ampia offerta di cibo vegano.

Programma Festa del Gusto 2024 a Tortolì:

Giovedì, 4 luglio 2024:

ore 18:00 circa – Apertura del villaggio, delle cucine, dei birrifici e degli stand

ore 19:45 circa – Saluto e foto con una delle Mascotte del Cartoon Fest (per bambini)

(per bambini) a seguire – Grande spettacolo di fuoco e luci di Gionata Feuer Frei

Venerdì, 5 luglio 2024:

ore 18:00 circa – Apertura del villaggio, delle cucine, dei birrifici e degli stand

ore 19:45 circa – Saluto e foto con una delle Mascotte del Cartoon Fest (per bambini)

(per bambini) a seguire – Happy time, musica dance anni ’80, ’90 e 2000 con Angelo Fraternali e Dj Anthony Zella

Sabato, 6 luglio 2024:

ore 18:00 circa – Apertura del villaggio, delle cucine, dei birrifici e degli stand

ore 19:45 circa – Saluto e foto con una delle Mascotte del Cartoon Fest (per bambini)

(per bambini) a seguire – Noche Caliente, musica e balli caraibici e latinoamericani di gruppo con Juan Felix Chatterlain e José Carlos Montes Dj set di Cris DJX con le hit più ballate dell’estate

Domenica, 7 luglio 2024:

ore 18:00 circa – Apertura del villaggio, delle cucine, dei birrifici e degli stand

ore 19:45 circa – Saluto e foto con una delle Mascotte del Cartoon Fest (per bambini)

(per bambini) a seguire – Dj set di Cris DJX con le hit più ballate dell’estate

Spiagge e territorio di Tortolì:

E poi c’è la bellezza infinita di un territorio, che ci permetterà di vivere un intero weekend in Ogliastra, visitando monumenti sia archeologici che naturali (come le famose “Rocce Rosse“) e passando la giornata in una delle tante spiagge di Tortolì, ben 9 delle quali hanno ottenuto la Bandiera Blu rilasciata dalla FEE. Come non fare il bagno in unaa spiaggia come ilLido di Cea, Lido di Orrì , Muxì (Il Golfetto), Orrì Foxilioni, Ponente (La Capannina) o Porto Frailis?

D’altronde le cucine della Festa del gusto apriranno alle ore 18:00 (ogni giorno da venerdì a domenica).

Dove dormire a Tortolì:

Sono tante le soluzioni per dormire tra Tortolì e Arbatax e passare un fantastico weekend all’insegna di spiagge, sole e mare in Ogliastra.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Infoline: 070.680722 (ore ufficio)

Dove si trova e come arrivare a Tortolì:

